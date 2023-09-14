Balın faydaları nelerdir? Balı süper yiyecek yapan 6 faktör!

Bal hayatı ve sağlığı daha tatlı hale getirebilir. Antioksidan açısından zengin bir gıda olan bal, şekerin doğal olarak oluşan bir formudur. İnsanlar güne bir bardak ılık su ve limon suyuyla başlamak için bir miktar bal kullanırlar. Bazıları sıcak bir fincan çaya biraz bal bile katıyor. Bal aynı zamanda krep veya biraz tatlılık isteyen herhangi bir şeyin yanına da çok yakışıyor! Balın sadece lezzet amacına hizmet etmemesinin yanı sıra sağlığa da faydaları vardır.

BALIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Yaklaşık 15 gram bala karşılık gelen bir çorba kaşığı bal, yaklaşık 64 kalori ve kabaca 17 ila 18 gram şeker içerir. Herhangi bir protein veya yağ içermez. Hafif asidik pH 3,9'dan dolayı antiseptik olarak çalışır.

1. Bal doğal bir peeling etkisi yaratabilir

Bal, cildi derinlemesine nemlendirmesiyle bilinir, bu yüzden birçok yüz yıkama jelinde ve kremde bulunur. Aynı zamanda doğal bir eksfoliyatördür, dolayısıyla yüzünüze uyguladığınızda kuru ve donuk cildi giderir. Karşılığında, alttan yeni cilt hücreleri elde edeceksiniz ve bu nedenle cilt için bal kullanabilirsiniz.

2. Bal öksürüğü hafifletir

Bal, özellikle çocuklarda öksürüğü hafifletebilir. Chanduwadia, balı haldi (zerdeçal) ve bir miktar zencefil suyuyla karıştırıp günde üç kez alırsanız yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da öksürüğü hafifleteceğini söylüyor. Balın antiinflamatuar özellikleri vardır, bu nedenle bronşit semptomlarını azaltabilir.

3. Bal yaraları iyileştirmenize yardımcı olabilir

Bal, antiinflamatuar özellikleri nedeniyle yaralanmalara iyi gelir. Bal, lökositler olarak da adlandırılan beyaz kan hücrelerini sitokinleri serbest bırakmaya teşvik eder. Doku onarımına yardımcı olan şey budur. Bal, özellikle yanık durumunda yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde 2015 yılında yayınlanan bir araştırma, balın kısmi kalınlıktaki yanıkların iyileşmesinde en etkili olduğunu buldu. Ayrıca ameliyat sonrası enfeksiyon kapmış yaralar üzerinde de etkilidir.

4. Bal tüketimi kardiyovasküler sağlığı iyileştirir

Bal, polifenoller, flavonoidler ve C vitamini gibi antioksidanlarla yüklüdür. Bu antioksidanlar nedeniyle bal, kandaki yağ seviyelerini iyileştirmeye, kan basıncını düşürmeye ve kalp atışınızı düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu faktörler kalp sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.

5. Bal nörolojik sağlığa fayda sağlar

Balın nöroprotektif antioksidanlara sahip olduğu bilinmektedir. Bu yüzden antidepresan olarak çalışır. Uzman, sinir sisteminin oksidasyonunu önlediğini gösterdi.

6. Saç kremi

Bal, cildinizi yumuşak bırakmakla kalmayıp aynı zamanda saçınızın bakımlı ve sağlıklı kalmasına da yardımcı olan nemlendirici özelliklere sahiptir. Saçınıza faydalı antioksidanlar içerir.

GÜNDE NE KADAR BAL TÜKETİLEBİLİR?

Balın sağlığa faydaları olmasına rağmen günde bir çay kaşığı bal tüketmeniz yeterlidir. Fazla bal mide sorunlarına, kilo alımına veya kan şekerinin yükselmesine neden olabilir, bu nedenle şeker hastaları dikkatli olsun!

Ayrıca, Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği toksinlerin neden olduğu nadir bir zehirlenme olan botulizm olasılığının yüksek olması nedeniyle, bir yaşın altındaki bebeklere ideal olarak bal verilmemelidir.