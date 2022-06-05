Basen eritmek için ne yapmalı? Basen eriten yiyecekler nelerdir?

Yaza merhaba dediğimiz şu günlerde yeme alışkanlığımızı da tekrardan gözden geçirmeye başlıyoruz. Basenler genellikle zor eriyen bölgelerdir ve basen bölgesini eritmek için sadece egzersiz yapmak yetmez beslenme şeklimizi de değiştirmemiz gerekir. Peki basen bölgesini eritmek için nasıl beslenilmeli? Neler yapılmalıdır? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker basen bölgesini eritmek için beslenme rutini hazırladı.

Basenleri eritmek için neler yapılmalı?

Vücudumuzun yağlanma çeşidi genetik,beslenme,yaptığımız egzersiz durumu gibi pek çok faktörden etkilenir. Basen bölgesindeki yağ dokusunu eritmek için diyetin yanında egzersiz olmazsa olmazdır. Bu nedenle bölgesel olarak incelmek için diyetin yanında düzeli egzersiz ve masajı da günlük rutininize eklemelisiniz.

Basen eritmek için nasıl beslenilmeli?

Basen bölgesini eritmek için sağlıklı protein ve yağlardan zengin bir diyet programı uygulamalısınız. Karbonhidrat tüketiminizi meyveler dahil minimum düzeyde tutmalısınız.

Patates,

Baklagiller,

Bezelye,

Pancar gibi nişasta içeren sebzeleri tüketmekten uzak durmalısınız.



Bu besinlerin yerine;

Koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmelisiniz

Brokoli, karnabahar gibi sebzeleri tercih etmelisiniz.



Uzun süre tok kalmak için et, tavuk, balık ve yumurta tüketimine dikkat etmelisiniz. Basen eritme diyetinde yağlar bizim için önemli. Badem, fındık, ceviz gibi kuru yemişleri ara öğünde tüketmeye özen gösterin. Tokluğunuzu arttırmak için kahvenize Hindistan cevizi yağı ekleyin. Tüm tahıl ürünlerinden uzak durun. Meyve tüketiminizi haftada 2-3 gün olacak şekilde sınırlandırın. Süt ürünleri yine haftada 2-3 gün olacak şekilde tüketin. Günde 2-3 litre su tüketin. 15-20 dakikalık kardiyo egzersizinden sonra bacak ve basen egzersizleri yapın.

Basen eritmek için örnek menü:

Aç olarak 1 bardak suya ½ adet limon sıkıp tüketin.

Kahvaltı:

2 adet yumurta

1/2 adet avokado

10 adet zeytin

Bol yeşillik (1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklenecek)

Ara:

10 adet badem veya fındık

1 kupa yeşil çay

Akşam:

100 gram ızgara et/tavuk/balık

5 yemek kaşığı zeytinyağlı semizotu ve ıspanak yemeği

Salata

Ara: