Sezgisel beslenme nedir? Sezgisel beslenme ve 10 temel prensibi

Sezgisel beslenme aslında yüzyıllar boyunca atalarımızın uyguladığı yeme düzeni. Pek çoğumuzun da çocukluk çağındaki yeme sistemi. Fakat zamanla okul hayatı, çalışma hayatı, sosyal çevre gibi faktörler yemekle olan ilişkimizi sağlıksız bir duruma getirdi ve saatlerin, kuralların kontrolünde yemek yemeye başladık. Daha önce pek çok diyet yaptıysanız fakat bir türlü olumlu sonuç alamadıysanız bu beslenme planı tam size göre. Çünkü sezgisel beslenmede amaç yemek ile kurduğunuz sağlıksız ilişkiyi düzelmek. Peki nedir bu sezgisel beslenme? Sezgisel beslenme ile kilo verilir mi? Tüm prensiplerini de ele aldığımız yazımızda Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker, sezgisel beslenmeyi anlattı.

Sezgisel beslenme nedir?

Sezgisel beslenme diğer adı ile “Mindfulness eating” son dönemlerde oldukça popüler bir yaklaşım. Amacı besinlerle sağlıklı ilişki kurmak ve acıktığımız zaman yemek yemeyi ve doyduğumuz zaman yemeyi sonlandırmayı amaçlar.

Sezgisel beslenmenin prensipleri neler?

Sezgisel beslenmeye başlamak için aşağıdaki 10 temel prensibi uygulayabilirsiniz:

1- Diyet kafasından çıkın

Sürekli yediklerinizi kontrol etmek. Saatli yemek yemek, yemeklerin içeriğini hesaplayarak yemek yemek vücutta istemsizce stres oluşturan ve yemekle aranızdaki bağı bozan bir durum. Bu nedenle tüm diyet yaklaşımlarını bir kenara bırakın.

2- Açlığınıza saygı duyun

Açlık duygusu fizyolojik bir süreç aslında. Yediğimiz yemekler sindirilip, emilip, atıldıktan sonra enerji üretimi için vücudumuzun hormon salgıları ile bize yeme sinyalini iletmesi. Açlık hissettiğiniz an kendinizi gözlemleyin fizyolojik olarak mı açlık hissediyorsunuz yoksa duygusal olarak mı?

3- Yemeklerle barışın

Sürekli sağlıklı besinler yemek, sosyal ortamda kalorili yiyecekleri yememek, kar-zarar oranı yapmak yemeklerle ilişkinizi bozar. Yasak olan yiyeceğe karşı yeme dürtüsü her zaman daha fazladır. Bu nedenle yasaklı yiyecekler kategorisini bir kenara bırakın.

4- Besinleri etiketlemeyin

Şeker zehirdir. Karbonhidratlar kilo aldırır, meyveler yağlandırır gibi etiketlemeleri bırakın. Besinleri yenilecek ve yenilmeyecekler olarak kategorize etmeyin. Bedeninizi dinleyin o size neleri yemeyip neleri yiyeceğinizi gösterecek.

5- Tokluğunuzu hissedin

Tokluk hissi de fizyolojik bir durum. Mide kapasitemiz kişiye göre değişmekle birlikte belli bir hacimdedir. Ve boş alan dolunca tokluk sinyali beynimize ulaşır.

6- Tatmini keşfedin

Yemek yemek bireysel ve toplu olarak farketmez bizi mutlu eden bir durum. Yediğiniz yemeğin tadına varmak, içerisindeki çeşnileri ayırt etmek, anın tadını çıkarmak yemekle aranızda ilişkiyi besleyen bir durumdur.

7- Duygularla yiyecekleri kullanmadan başa çıkma

Yemek yedikten 1 saat sonra bir şeyler yeme isteği, sinirliyken, kızgınken, mutluyken yemek yeme vücudunuzun istediği bir şey değil. Tamamen sizin duygusal olarak sakinleşmek ve rahatlamak için tercih ettiğiniz bir durum. Hangi duygu durumunda olursanız olun yemek yemeye başlamadan önce derin nefes alın ve düşünün. Gerçekten acıktığınız için mi yiyorsunuz yoksa içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmak için mi?

8- Bedeninize saygı duyun

Yemeklerle barışmak için önce kendinizle barışmanız gerekiyor. Kilolu, zayıf, uzun, kısa gibi kalıplardan kurtulmak ve kendinizi sevmek yemekler dahil pek çok şeyle barışmanızı sağlayacak.

9- Egzersiz: Farkı hissedin

Egzersiz yapmak, gün içinde hareketli olmak bir zorunluluk değil nefes alıp vermek gibi kendiliğinden olan bir durum aslında. Biz yaradılış olarak hareketsiz yaşamak için yaratılmış canlılar değiliz. Soğukkanlı hayvanlar gibi kış uykusuna yatmıyoruz veya bitkiler gibi toprağa bağlı değiliz. Biz keşfetmek, öğrenmek, üretmek için yaratılmışız. Gün içinde hareketli olmak, yürümek, yüzmek bizim doğamızda olan bir durum ve doğamıza uygun yaşamalıyız.

10- Kendinize iyi davranın

Her konuda mutlu, neşeli, başarılı olmanın temeli kendinizle barışık olmakla başlar. Yemek yerken kendinizi yargılamayın. Hiçbir şey yapmadan otururken kendinizi yargılamayın. Sadece kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve değişmesini istediğiniz davranışlarınızın üzerinde çalışın.

Sezgisel beslenmeyi kimler uygulayabilir? Sezgisel beslenme ile kilo verilir mi?

Sezgisel beslenme herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir sistem. Zamanla kendinizde meydana gelen değişimler yemeklerle sağlıklı ilişki kurmanızı, kilo vermenizin yanında pek çok kan değerinizin düzelmesine de destek olacaktır.

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