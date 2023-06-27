Bayramda sağlıklı beslenme için 10 öneri
Bayram yaklaşıyor... Bayramda sağlıklı beslenme ve formu korumak için Özel Göztepe Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pelin Ceceli'den öneriler var.
Bayramlar, ziyaretler ve şahane sofralar nedeniyle beslenme ölçüsünün kaçtığı zamanlar olabilir. Özel Göztepe Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pelin Ceceli, bayramı sağlıkla geçirebilmeniz için beslenme önerilerinde bulundu.
Eti pişirme şekli önemli!
Pişirme esnasında ete fazladan yağ ilave etmeyin. İçerisine iç yağ, kuyruk yağ gibi yağlar eklemeyin. Eti kendi suyunda haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirebilirsiniz. Sakatatlar kolesterol açısın zengin besinlerdir. Bu yüzden sakatat porsiyonlarını olabildiğince minimum düzeyde tutmaya özen gösterin. Hatta kalp-damar hastası olan bireylerin tüketmemeleri çok daha iyi olacaktır.
Kırmızı et; kaliteli bir hayvansal proteindir. İçerisinde çinko, demir, fosfor, magnezyum mineralleri ile B6, B12, B1 ve A vitaminleri bulundurmaktadır. Özellikle C vitamini yüksek besinlerle birlikte alınması demir emilimini arttırması nedeniyle oldukça önemlidir. Sebze ve salatalar C vitamininden zengin besinlerdir.
Et tüketimiyle ilgili bunlara dikkat
Kurban etlerinin çiğ veya yetersiz pişirilerek tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara birçok hastalık bulaşabilir. Örneğin, hamile kadınlarda düşüklere neden olabilen "toksoplazmozis" ve insanların vücutlarında uzun süre yaşayarak besinlerle ortak olarak zayıflamaya ve iş performansını olumsuz etkilemeye sebep olan "sığır tenyası" gibi hastalıklar bulunmaktadır. Bu nedenlerle, etlerin doğru yöntemlerle pişirilmesine ve uygun pişirme süreleri sağlanarak, sağlık korunmalıdır. Haşlama, ızgara ve fırınlama gibi yöntemler tercih edilmelidir.
Etin saklanma koşulları nasıl olmalı?
Etler, yemeklik boyutlarda küçük parçalara dilimlenerek buzdolabı poşetine konulmalıdır. Ya da yağlı kâğıda sarılarak buzluk bölmesinde veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu yöntemle hazırlanan etler, -18 derece derin dondurucuda 3 ay boyunca saklanabilir. Kıyma haline getirilen etler ise buzdolabında iki günden daha fazla saklanmamalıdır. Parça etler ise iki ila üç gün süreye kadar saklanabilir.
Kurban Bayramını sağlıkla geçirebilmek için nelere dikkat edilmeli?
- Güne hafif bir kahvaltı ile başlayın.
- 4 saatten daha uzun süre aç kalmamaya özen gösterin.
- Fazla miktarda yemek yemekten kaçının. Az ve sık yemek yemeye özen gösterin.
- Kafeini yüksek çay, kahve gibi içecekleri fazla miktarda tüketmeyin.
- Günlük en az 2-3 litre su içmeye dikkat edin.
- Yemek yerken, besinleri iyi çiğnemeye özen gösterin, hızlı yemek yemeyin.
- Kırmızı ette ki demirin vücutta daha aktif kullanılması için yanında bol limonlu salata veya bir sebze yemeği tüketin.
- Aşırı şeker, hamur tatlıları, çok tuzlu ve yüksek kalorili içecek ve yiyecekler yerine, meyve tüketmeye özen gösterin.
- Bayramda aşırı tüketilen tatlılar, et yemekleri, çikolatalar mideniz de yanma, şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlara neden olur. Bu nedenle aşırı tüketimden uzak durmaya çalışın.
- Bayram süresince fiziksel aktiviteyi arttırıp, hayatınıza daha fazla yürüyüşler ekleyerek kilo kontrolünüze yardımcı olabilirsiniz.