Bayramda sağlıklı beslenme için 10 öneri

Bayramlar, ziyaretler ve şahane sofralar nedeniyle beslenme ölçüsünün kaçtığı zamanlar olabilir. Özel Göztepe Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pelin Ceceli, bayramı sağlıkla geçirebilmeniz için beslenme önerilerinde bulundu.

Eti pişirme şekli önemli!

Pişirme esnasında ete fazladan yağ ilave etmeyin. İçerisine iç yağ, kuyruk yağ gibi yağlar eklemeyin. Eti kendi suyunda haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirebilirsiniz. Sakatatlar kolesterol açısın zengin besinlerdir. Bu yüzden sakatat porsiyonlarını olabildiğince minimum düzeyde tutmaya özen gösterin. Hatta kalp-damar hastası olan bireylerin tüketmemeleri çok daha iyi olacaktır.

Kırmızı et; kaliteli bir hayvansal proteindir. İçerisinde çinko, demir, fosfor, magnezyum mineralleri ile B6, B12, B1 ve A vitaminleri bulundurmaktadır. Özellikle C vitamini yüksek besinlerle birlikte alınması demir emilimini arttırması nedeniyle oldukça önemlidir. Sebze ve salatalar C vitamininden zengin besinlerdir.

Et tüketimiyle ilgili bunlara dikkat

Kurban etlerinin çiğ veya yetersiz pişirilerek tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara birçok hastalık bulaşabilir. Örneğin, hamile kadınlarda düşüklere neden olabilen "toksoplazmozis" ve insanların vücutlarında uzun süre yaşayarak besinlerle ortak olarak zayıflamaya ve iş performansını olumsuz etkilemeye sebep olan "sığır tenyası" gibi hastalıklar bulunmaktadır. Bu nedenlerle, etlerin doğru yöntemlerle pişirilmesine ve uygun pişirme süreleri sağlanarak, sağlık korunmalıdır. Haşlama, ızgara ve fırınlama gibi yöntemler tercih edilmelidir.

Etin saklanma koşulları nasıl olmalı?

Etler, yemeklik boyutlarda küçük parçalara dilimlenerek buzdolabı poşetine konulmalıdır. Ya da yağlı kâğıda sarılarak buzluk bölmesinde veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu yöntemle hazırlanan etler, -18 derece derin dondurucuda 3 ay boyunca saklanabilir. Kıyma haline getirilen etler ise buzdolabında iki günden daha fazla saklanmamalıdır. Parça etler ise iki ila üç gün süreye kadar saklanabilir.

Kurban Bayramını sağlıkla geçirebilmek için nelere dikkat edilmeli?