Bedenin gizli iyileşme düğmesi: Vagus siniri ve onu aktif etme yolları

Latince "Gezgin" anlamına gelen Vagus, adının hakkını fazlasıyla veren bir sinirdir. Beyin sapından başlayıp boyun, göğüs ve karın bölgesine kadar uzanan Vagus; kalp, akciğerler, mide ve bağırsak gibi hayati organları birbirine bağlar. Vücudumuzdaki 12 çift beyin sinirinin en uzunu ve en karmaşığıdır.

Otonom sinir sistemimizin parasempatik kanadını yönetir. Yani bedenimize şu mesajı veren ana merkezdir: "Sakin ol, güvendesin, dinlen ve sindir."

VAGUS SİNİRİ NE İŞE YARAR?

-Kalp atış hızını düşürür.

-Tansiyonu dengeler.

-Sindirim sistemini aktif hale getirir.

-Enflamasyonu (iltihaplanmayı) azaltır.

-Vagus sinirinin tonusu (yani çalışma kalitesi) ne kadar yüksekse, stresten o kadar hızlı sıyrılır, zihinsel ve bedensel olarak kendimizi o kadar çabuk toparlarız.

VAGUS SİNİRİ NASIL UYARILIR?

İyi haber şu ki; bu güçlü sistemi kendi çabalarımızla ve oldukça basit günlük pratiklerle uyarabiliriz. "Vagal tonus"u artırmak ve parasempatik sistemi devreye sokmak için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemler:

1. Derin ve Yavaş Nefes Egzersizleri

Vagus sinirini uyarmanın en hızlı yolu nefesi düzenlemektir. Verilen nefesin, alınan nefesten daha uzun olduğu kalıplar kalbe "yavaşla" sinyali gönderir.

4-7-8 Tekniği: 4 saniye nefes alın, 7 saniye tutun ve 8 saniyede yavaşça verin.

2. Soğuk Su Maruziyeti

Soğuk, vagus sinirini anında tetikleyen bir uyarandır.

Yüzünüzü buz gibi bir suyla yıkamak,

Duşun son 30 saniyesinde suyu soğuğa çevirmek,

Boyun bölgenize soğuk pres uygulamak vagal aktiviteyi hızla artırır.

3. Mırıldanmak, Şarkı Söylemek veya Gargara Yapmak

Vagus siniri, ses tellerimizi ve boğazın arka kısmındaki kasları uyarır.

Yüksek sesle şarkı söylemek,

"Om" sesi çıkarmak veya mırıldanmak,

Gün içinde suyla güçlü bir şekilde gargara yapmak bu siniri fiziksel olarak titreştirerek aktif hale getirir.

4. Bağırsak Sağlığına Özen Göstermek (Probiyotikler)

Beyin-bağırsak aksının ana iletkeni Vagus’tur. Bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı olması, vagus sinirinin beyne pozitif sinyaller göndermesini sağlar. Fermente gıdalar ve kaliteli probiyotikler vagal tonusu destekler.

5. Kahkaha ve Sosyal Bağ Kurmak

Sevdiklerimizle samimi iletişim kurmak, sarılmak ve içtenlikle gülmek bedendeki oksitosin seviyesini artırırken Vagus sinirini de harekete geçirir. Sosyal etkileşim, sistemimize tam anlamıyla "güvendesin" mesajı verir.