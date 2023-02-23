Beslenme düzenine bir avuç ceviz eklemek tüm aile için faydalı olabilir

Indiana Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu-Bloomington'daki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, normalde kuruyemiş yemeyen çocuk ve yetişkinlerin beslenme düzenine 25-30 gram (ya da bir avuç) ceviz eklenmesinin diyet kalitesini ve halk sağlığı açısından önem taşıyan ve az tüketilen bazı besin maddelerinin alımını artırdığını ortaya koydu.

Tutarlı kanıtlar, cevizin atıştırmalık olarak ya da bir öğün içinde iyi bir beslenme sağlayabileceğini ve yaşam boyu sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini gösteriyor. Çalışmanın baş araştırmacısı ve Indiana Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu-Bloomington'da Kıdemli Beslenme Öğretim Görevlisi olan Dr. Thiagarajah, "Kuruyemiş tüketimi halihazırda Amerikalılar İçin Beslenme Rehberi'nde sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olarak teşvik edilmesine rağmen, tüketiciler genellikle tam tahıllar, meyve ve sebzelerle birlikte kuruyemişi de yeterince tüketmiyor" dedi.

Thiagarajah, ayrıca ceviz gibi besleyici gıdaların dengeli beslenmenin bir parçası olarak yeterince tüketilmemesi besin yetersizliklerine yol açabileceğini ve beslenme düzenine eklendiğinde, cevizin tüm aile için beslenmede kazanımlara yol açacağını vurguladı. Ebeveynler ve veliler için, çocukların ve ergenlerin ihtiyaç duydukları tüm besin maddelerini almalarını sağlamak zor olabilir. Bu çalışma, hem çocukların hem de yetişkinlerin tipik diyetini inceleyen ve diyete basit bir ceviz ilavesinin daha iyi bir beslenme durumuna ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceğinin simülasyonunu yapan az sayıdaki çalışmadan biridir. Atıştırmalıklara ve yemeklere cevizi dahil etmek, yetişkinler ve çocuklar için diyetlerinin bir parçası olarak değerlendirebilecekleri kolay bir seçenek olabilir.

Yapılan Çalışma Hakkında Genel Bilgiler

Araştırmada, kabuklu yemiş tüketmeyen 8.000 Amerikalının günlük diyetine 30 gram ceviz eklendiğinde neler olacağını görmek için gelişmiş istatiksel modelleme tekniği kullanıldı. Verilerde 4-8 yaş, 9-13 yaş, 14-18 yaş, 19-50 yaş, 51-70 yaş, 71 yaş ve üzeri ve cinsiyete göre analizler yapıldı. Dr. Thiagarajah, ''Amerikan beslenme düzenine bir avuç ceviz eklemenin, potasyum, lif ve magnezyum dahil olmak üzere 2020-2025 ABD Amerikalılar için Beslenme Kılavuzları'nda belirlenen halk sağlığı açısından endişe verici besin maddelerinin alımını nasıl değiştirebileceğini görmek istedik" dedi.

Sonuçlara göre;

Her yaş ve cinsiyet için diyet kalitesini önemli ölçüde iyileştirdi.

Deniz ürünleri ve bitkisel protein kategorisinde (örneğin daha fazla deniz ürünü ve bitkisel protein) ve doymamış yağların doymuş yağlara oranında (örneğin daha az doymuş yağ) iyileşmeler görüldü.

Tüm yaş ve cinsiyet kategorilerinde lif alımını önemli ölçüde iyileştirdi.

Tavsiye edilen günlük potasyum alımının üzerine çıkan yetişkinlerin yüzdesi arttı.

Benzer bir eğilim çocuklar ve ergenler (4-18 yaş) arasında da gözlemlendi.

Günlük ihtiyacın altında magnezyum ve folat alımı yapan yetişkinlerin, çocukların ve ergenlerin yüzdesini azalttı.

Günlük beslenme düzenine 25-30 gram ceviz eklemek gibi basit bir strateji, her yaştan insan için beslenme kalitesini artırmaya yönelik bir çözüm olabilir. Bu modelleme çalışması, ceviz gibi besin açısından yoğun gıdalarla yapılan küçük diyet değişikliklerinin besin alımı ve diyet kalitesi üzerinde önemli faydaları olabileceğini açıkça göstermektedir.