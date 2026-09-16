Bir burun neden birden fazla kez estetik ameliyat edilebilir?

Şarkıcı Murat Dalkılıç’ın son dönemde gündeme gelen burun operasyonları, “Bir burun neden birden fazla kez ameliyat edilebilir?” sorusunu da beraberinde getirdi. Bir kişinin tekrar burun operasyonu geçirmesi ilk bakışta yalnızca estetik beklentilerle ilişkilendirilebilse de bu süreçte nefes alma fonksiyonu, mevcut anatomik yapı ve daha önce gerçekleştirilen işlemler de önemli rol oynayabilir.

Op. Dr. Süleyman Aliyazıcıoğlu

Burun; kemik, kıkırdak, cilt, yumuşak dokular ve solunum yollarının bir arada bulunduğu karmaşık bir yapıdır. Bu nedenle burunda zaman içinde ortaya çıkan değişiklikleri yalnızca dış görünüm üzerinden değerlendirmek yeterli olmayabilir.

Burun ameliyat sonrasında neden değişebilir?

Rinoplasti sonrasında burun nihai görünümüne hemen ulaşmaz. Ödemin gerilemesi, cildin yeniden şekillendirilen kemik ve kıkırdak yapıya uyum sağlaması ve yara dokusunun olgunlaşması aylar sürebilir.

Özellikle burun ucundaki şişlik ve sertlik daha uzun süre devam edebilir. Cilt kalınlığı, kıkırdakların yapısı, kişinin yara iyileşme özellikleri ve daha önce geçirdiği işlemler de zaman içerisindeki görünümü etkileyebilir. Bu nedenle erken dönemde fark edilen her asimetri veya düzensizlik kalıcı bir problem anlamına gelmez.

Nefes alma sorunu sadece septumla ilişkili olmayabilir

Burundan rahat nefes alabilmek yalnızca burun orta bölmesinin düz olmasıyla ilişkili değildir. Burun valfleri, yan duvarların desteği, kıkırdakların konumu ve hava geçiş alanları da solunum fonksiyonunda rol oynar.

Daha önce ameliyat edilmiş bir burunda bu yapıların birbiriyle ilişkisi değişebilir. Dışarıdan dengeli görünen bir burunda dahi hava geçişiyle ilgili sorunlar bulunabilir. Bu nedenle değerlendirmede estetik görünüm ile nefes alma fonksiyonunun birlikte ele alınması gerekir.

Tekrar operasyonlarda neden daha ayrıntılı değerlendirme gerekir?

İlk kez ameliyat edilecek bir burun ile daha önce bir veya birkaç kez işlem görmüş burun aynı anatomik koşullara sahip değildir. Önceki operasyonlarda kemik ve kıkırdak dokular yeniden şekillendirilmiş, bazı bölgeler desteklenmiş veya belirli dokular çıkarılmış olabilir.

İyileşme sırasında gelişen yara dokusu ve yapışıklıklar da doğal anatomik planları değiştirebilir. Bu nedenle tekrar operasyon öncesinde mevcut kıkırdak desteğinin, cilt yapısının, burun içindeki hava yolunun ve daha önce yapılan işlemlerin birlikte değerlendirilmesi önem taşır.

Her şekil değişikliği yeni bir ameliyat anlamına gelir mi?

Burunda fark edilen her değişiklik için yeniden operasyon gerekmez. Özellikle iyileşmenin erken dönemlerinde görülen ödem, sertlik ve küçük asimetriler zaman içerisinde azalabilir.

Bu noktada önemli olan, değişikliğin normal iyileşme sürecinden mi, yara dokusundan mı yoksa burundaki yapısal bir sorundan mı kaynaklandığının belirlenmesidir. Yeniden girişim düşünülmeden önce dokuların yeterince iyileşmesine zaman tanınması gerekebilir.

Birden fazla operasyon tek başına ne anlatır?

Bir kişinin aynı bölgeden birden fazla kez operasyon geçirmiş olması, önceki ameliyatların sonucu hakkında tek başına değerlendirme yapmak için yeterli değildir. İyileşme özellikleri, travmalar, nefes alma sorunları, kıkırdak desteği ve zaman içerisinde gelişen anatomik değişiklikler kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Bir kişinin aynı bölgeden birden fazla kez operasyon geçirmiş olması, önceki ameliyatların sonucu hakkında tek başına değerlendirme yapmak için yeterli değildir. İyileşme özellikleri, nefes alma fonksiyonu, mevcut kıkırdak desteği ve zaman içerisinde gelişen anatomik değişiklikler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle daha önce işlem görmüş burunlarda yalnızca dış görünümün değil, mevcut anatomik yapı ve solunum fonksiyonunun da birlikte değerlendirilmesi önem taşır.