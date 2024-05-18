Bu yaz tüketmeniz gereken 6 sağlıklı tohum

Kavurucu yaz güneşi üzerimize vururken hem bedeninizde hem de zihninizde oluşan gerilimi hissedersiniz. Bizi dehidrasyona, sıcak nedeniyle oluşan bitkinliğe ve zayıf bağışıklığa karşı savunmasız bırakabilir. Ancak mevsim meyve ve sebzelerini ekleyerek kendinize hayati önem taşıyan besinleri sağlayabilir, mevsimsel rahatsızlıklara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki, gün boyu bol su içerek vücudunuzu nemli tutmak da çok önemlidir. Bunun dışında düzenli öğünlerinize besin açısından zengin tohumlar ekleyerek de beslenmenizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Yaz sezonu için en iyi tohumları öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz...

YAZ SEZONU İÇİN SAĞLIKLI TOHUMLAR

İşte yazın beslenmenize ekleyebileceğiniz 7 sağlıklı yenilebilir tohum:

1. Chia tohumları

Bu minik siyah veya beyaz tohumlar, omega-3 yağ asitleri, lif, protein ve kalsiyum ve magnezyum gibi temel minerallerle doludur. Food Science and Nutrition dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, içerdiği omega-3 yağ asitleri, özellikle de alfa-linolenik asit (ALA) sayesinde chia tohumları kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Kan basıncını ve iltihabı azaltmaya ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olurlar. Sıvıyı emebildiği ve jel benzeri bir kıvam oluşturabildiği için chia tohumlarını smoothie'lere, pudinglere ve gece yulafına ekleyerek tadını çıkarabilirsiniz.

2. Keten tohumu

Keten tohumu omega-3 yağ asitleri, lif ve protein bakımından zengindir; hepsinin kalp sağlığını desteklediği ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinmektedir. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Deepika Jayaswal, "Ayrıca yaz mevsiminde genel sağlığa katkıda bulunabilecek güçlü antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere de sahipler" diyor. Keten tohumundaki yüksek lif ve protein içeriğinin kombinasyonu aynı zamanda kilo vermenize de yardımcı olabilir.

3. Ayçiçeği tohumları

E vitamini, magnezyum ve selenyumla dolu ayçiçeği tohumları son derece besleyicidir ve sağlığınızı iyileştirebilir. Jayaswal, "Bu tohumların antioksidan içeriği kalbinizi koruyabilir ve bağışıklığı güçlendirebilir" diye açıklıyor. Öte yandan ayçiçeği tohumlarında bulunan çinko ve omega-3 yağ asidi içeriği saç uzamasını destekleyebilir. Çıtır çıtır dokuları ve ceviz aroması, onları salatalar, patlıcan karışımları ve ev yapımı granola barlar için popüler bir seçim haline getiriyor.

4. Kabak çekirdeği

Pepitas olarak da bilinen kabak çekirdeği, kilo kaybından saç büyümesini teşvik etmeye kadar uzanan bir fayda hazinesidir. Çinko, demir ve potasyumla dolu olup bağışıklık fonksiyonunu güçlendirir ve enerji seviyelerini artırır. Sindirim sorunlarıyla mücadele edenler için yüksek lif içeriği, sağlıklı sindirimi desteklemeye yardımcı olur. Üstelik bol miktarda magnezyum içermesi onları en sağlıklı tohumlardan biri yapar. BMC Medicine tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre artan magnezyum alımı, kalp hastalığı riskinin azaltılması, kemik sağlığının korunması ve kan şekeri seviyelerinin dengelenmesiyle ilişkilidir.

5. Susam tohumları

Susam tohumları, çinko, bakır, kalsiyum, vitaminler, antioksidanlar ve diyet lifi dahil olmak üzere çok sayıda hayati besin maddesiyle yüklüdür ve bu da onları beslenmenize dahil edilmesi gereken besin açısından yoğun bir süper gıda haline getirir. Uzmanlar, "Kas kütlesi oluşturmaya ve hormonları dengelemeye yardımcı olabilecek mükemmel bir protein kaynağı olarak hizmet ediyorlar" diyor. Daha fazla lezzetli olması için kızartmalara, salatalara veya fırınlanmış ürünlere ekleyebilirsiniz.

6. Nar taneleri

Bu kırmızı, sulu ve parlak meyve, antioksidanlar da dahil olmak üzere birçok temel besin maddesiyle doludur. Ancak tohumlarının avantajlarını küçümsemeyin. Nar tohumları aynı zamanda hücrelerin serbest radikallerin ve C vitamininin neden olduğu oksidatif hasardan korunmasına yardımcı olan antioksidanlar, özellikle polifenoller ile doludur. Bu tohumlar kırışıklık, güneş hasarı ve sivilce riskini azaltarak ve kolajen üretimini artırarak cilt sağlığını iyileştirebilir.