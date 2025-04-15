Burçlar bir yana, Japonlar kan grubuna bakıyor!

A Grubu – Uyumlu ve Duyarlı

A grubu kişilerin en belirgin özellikleri arasında sakinlik, empati ve düzen tutkusu yer alıyor. Japon kültüründe A grubuna sahip olanlar genellikle güvenilir, içedönük ama aynı zamanda uyumlu insanlar olarak tanımlanıyor. İş ortamında titizlikleriyle dikkat çekerken özel hayatlarında da karşılarındakine duyarlı ve sabırlı davranmalarıyla öne çıkıyorlar.

A grubu kişiler genellikle:

Planlı ve disiplinlidir

Yüksek sorumluluk duygusuna sahiptir

Kalabalıktan hoşlanmaz, daha çok bire bir ilişkileri tercih eder

Duygularını kolay açamaz

B Grubu – Bağımsız Ruhlar

B grubu insanları Japonya’da yaratıcı, özgür ruhlu ve eğlenceli olarak bilinir. Onların özgünlükleri ve bireysellikleri ön plandadır. Kalıplara sığmayan bu kişiler, spontane hareket etmeyi sever ve kendi yolundan gitmekten çekinmezler. Bu nedenle bazen "bencil" ya da "sorumsuz" olarak da etiketlenebilirler.

B grubu kişiler genellikle:

Yaratıcı ve sezgiseldir

Kendi alanına müdahale edilmesinden hoşlanmaz

Meraklı ve enerjiktir

Zaman zaman tutarsız davranabilir