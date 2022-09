Çarpıcı fotoğraf: Yıllarca boynunu atlayıp sadece yüzüne güreş kremi sürünce...

Araştırmadan yansıyan fotoğrafta 92 yaşındaki bir kadın var. 40 yılı aşkın bir süredir boynuna UV koruyucu nemlendirici sürmemiş. Fotoğrafta boynunun yüzüne göre lekeler ve kırışıklıklardan çok daha fazla etkilendiği görünüyor. (Bu makalenin ardından güneş kremi nasıl kullanılır başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Güneş kremleri kullandığı yüzünde ise cildi lekesiz.

Almanya'nın Münih kentindeki Teknik Üniversite'den uzmanlar, görüntünün vücudun güneşten korunan ve korunmayan kısımları arasında 'güneş hasarındaki çarpıcı farkı' gösterdiğini söylüyor.

Uzmanlara göre güneş kremi kullanımı cilt kanseri riskini azaltmasına rağmen yeterince önem verilmiyor. Söz konusu fotoğraf ilk olarak Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology'de yayınlandı .

Dergide yazan dermatolog Dr Chritsian Posch, fotoğrafın 'UV radyasyonunun olumsuz etkilerini önlemenin hem önemli hem de uygulanabilir olduğunu' gösterdiğini söyledi.

Posch, "Klinik muayene, yanağı ve boynu arasındaki güneş hasarında çarpıcı bir fark ortaya koyuyor" dedi.

Zaman geçtikçe daha yaşlı görünmek doğaldır. Ancak bunu güneşe maruz kalma nedeniyle yapmak foto yaşlanma olarak bilinir. İngiliz Cilt Kanseri Vakfı, ciltteki tüm görünür değişikliklerin yaklaşık yüzde 90'ının foto yaşlanmadan kaynaklandığını iddia ediyor.

UV ışınları cildin ilk iki katmanına (epidermis ve dermis) nüfuz edebilir ve hücrelerin DNA'sına zarar verebilir.



GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI...

Güneş yanığı kişinin cilt kanseri riskini artırabilir.

-Bu nedenle uzmanlar güneş ışınlarının tipik olarak en güçlü olduğu saat olan 11:00 ile 15:00 arasında gölgede kalmayı öneriyor.

-Bunun yanı sıra güneş altında en az SPF 30 güneş koruyucu kullanın

-Güneş kremini 30 dakika ve tekrar UV'ye maruz kalmadan hemen önce uygulayın,

-Gerekirse suya dayanıklı güneş kremi tercih edin.

-Yüzdükten, terledikten veya havlu kullandıktan sonra tekrar uygulayın.

-Koruyucu giysiler, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

-Bebekler ve küçük çocuklar için ekstra dikkatli olun.