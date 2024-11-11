Chia tohumu faydaları neler, kilo verdirir mi? Chia tohumu nasıl kullanılır? 7 soruda chia tohumu

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz chia, gluten içermeyen, lif, protein, zengin vitamin ve mineral açısından da zengin olan yenilebilir tohumlardır. Diyetisyen Gizem Deniz, chia tohumu besin değeri, faydaları, zararları, tüketim şekline dair merak edilenleri anlattı ve chialı puding tarifi verdi.

CHİA TOHUMU NEDİR?

Orta Amerika'ya özgü nane familyasının bir üyesi olan Salvia hispanica bitkisinden elde edilen minik siyah veya beyaz yağlı tohumlardır. Sıvıyı absorbe etme ve jel oluşturma özelliğindedir.

CHİA TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ

1 Ölçü (28 gr) chia tohumunun besin değeri;

Kalori: 138 kcal

Protein : 4.86 gr veya günlük değerin %9’u

Yağ: 8,7 gr

Karbonhidratlar: 11,9 gr

Lif: 9,75 gr - günlük değerin %35’i

Kalsiyum: 179 miligram (mg) - günlük Değerin %14'ü

Demir: 2,19 mg - günlük değerin %12'si

Magnezyum: 95 mg- günlük değerin %23'ü

Manganez: 0,771 mg-günlük değerin%34'ü

Fosfor : 244 mg - günlük değerin %20'si

Selenyum: 15,6 mikrogram (mcg) -günlük değerin %28'i

Çinko : 1,3 mg - günlük değerin %12'si

CHİA TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?

Chia tohumlarında bulunan antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyonu düşürmeye ve dolayısıyla kalp hastalığına yakalanma olasılığını azaltmaya yardımcı olabilecek lif açısından zengindirler.

İçeriğindeki lifin insülin direncini azaltmaya ve kan şekeri düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabileceği, böylece metabolik sendrom ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceği bilinmektedir.

İçeriğinde bulunan bir antioksidan olan kafeik asit, vücuttaki iltihaplarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Tohumlardaki çözünebilir lif suyu emerek mide genişlemesine ve bu sayede tokluk hissinin artmasına neden olur.

Chia tohumları, magnezyum ve fosfor da dahil olmak üzere kemik sağlığı için hayati önem taşıyan çeşitli besin maddelerine sahiptir.

Gram gram karşılaştırıldığında chia tohumları süt ürünlerinden daha fazla kalsiyum içerir.

Yüksek içeriği ile vücudun ihtiyaç duyduğu proteini karşılayabilir.

Enerjiyi ve egzersiz performansını artırır.

Omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengindir.

CHİA TOHUMUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Nadir de olsa bazı kişilerde chia tohumu alerjisi de görülebilir.

Diyabet veya hipertansiyon için ilaç kullanıyorsanız, çok fazla chia tohumu yemek kan şekeri seviyelerinde ve kan basıncında ciddi düşüşlere neden olabilir.

Kuru chia tohumları boğaza takılabilir ve bu da boğulma tehlikesi oluşturur.

Çok fazla chia tohumu yemek kabızlığa, ishale, şişkinliğe ve gaza neden olabilir. Chia tohumları ayrıca Crohn hastalığı gibi iltihaplı bağırsak rahatsızlıklarında şiddetlenmeye neden olabilir.

CHİA TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Yapılan incelemeler ve çeşitli araştırmalar sonucunda chia tohumunun zayıflatıcı değil zayıflamaya yardımcı bir besin olduğu söylenebilir. Lif kaynağı olduğu için de tokluk sağlar. Aynı zamanda bağırsakları daha aktif çalıştırdığından dolayı da sindirim sistemini düzenler. Tüm bu etkiler bir araya geldiğinde zayıflama sürecini olumlu etkilediği düşünülmektedir.

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Chia tohumlarının neredeyse hiç tadı yoktur bu nedenle birçok tarifle iyi uyum sağlar. Meyve suyu veya su gibi herhangi bir sıvı ile birleştirilerek tüketilebilir. Smoothie, yulaf ezmesi, salata, yoğurt, çorba, kek, ev yapımı ekmek ve puding gibi tatlılara eklenerek tüketilebilir.

CHİALI PUDİNG TARİFİ

1 bardak light süt ile yarım muzu rondodan geçirip 1 çorba kaşığı chia tohumu ile karıştırıp, 1 gece dolapta bekletiyoruz ve servis yapmadan önce üzerini kalan muz ve 7 badem ile süslüyoruz. Afiyet olsun.