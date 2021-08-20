Kahvaltıda Chia Puding nasıl yapılır? Pratik ve tok tutan chia puding tarifi

Koşucu besini olarak da bilinen chia tohumuna herhangi bir ısıl işlem uygulamadan yanınızda da kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir kap puding hazırlamak oldukça pratik bir kahvaltı çözümü olabilir! Üstelik dilediğiniz meyve ve tohumlar ile çeşitlendirebilir, besleyici değerini artırabilirsiniz. Eğer siz de pratik chia puding tarifini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte pratik ve tok tutan Chia Puding tarifi…

PRATİK CHİA PUDİNG NASIL YAPILIR?

Chia puding ile hem uzun süre tok hissedeceksiniz hem de pratik hazırlanışı ile size hiç uğraştırmayacak. Chia tohumu son yılların en popüler besinlerinden biri. İçeriğindeki aminoasitler acıkmayı engelliyor, uzun süre tok tutuyor. Bağırsak hareketlerinizi düzenliyor ve sindirim sisteminize yardımcı oluyor. Protein içerdiği için kilo verirken kas kaybetmenizi de engelliyor. Kısacası chia tohumunun faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. Bu mucize besin ile hazırlanmış kahvaltı tariflerini daha fazla hazırlayıp tüketmeyi düşünebilirsiniz.

PRATİK CHİA PUDİNG TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı chia tohumu

250 ml dilediğiniz çeşit süt

1 tatlı kaşığı bal

1 adet orta boy muz

1 çay kaşığı toz tarçın

Üzeri İçin;

Dilimlenmiş mevsim meyveleri

Ceviz / fındık / badem

Hazırlama:

Puding için gerekli malzemeleri geceden ya da tüketmeyi planladığınız zamandan birkaç saat öncesinde bir kap içerisinde karıştırın ve buzdolabında dinlendirin.

Yeterince beklemiş olan chia tohumları jelleşerek yoğun kıvamlı bir puding meydana getirmiş olacak.

Sonrasında sevdiğiniz meyve ve yağlı tohumlar ile tüketebilirsiniz.

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