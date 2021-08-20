Kahvaltıda Chia Puding nasıl yapılır? Pratik ve tok tutan chia puding tarifi
Sağlıklı diyet kahvaltı tabağı tarifi arıyorsanız, chia puding tarifi tam size göre. İçeriğindeki muz, bal ile de tatlı ihtiyacınızı karşılayacaksınız. Peki, chia puding nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de tok tutan chia puding tarifi...
Koşucu besini olarak da bilinen chia tohumuna herhangi bir ısıl işlem uygulamadan yanınızda da kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir kap puding hazırlamak oldukça pratik bir kahvaltı çözümü olabilir! Üstelik dilediğiniz meyve ve tohumlar ile çeşitlendirebilir, besleyici değerini artırabilirsiniz. Eğer siz de pratik chia puding tarifini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte pratik ve tok tutan Chia Puding tarifi…
PRATİK CHİA PUDİNG NASIL YAPILIR?
Chia puding ile hem uzun süre tok hissedeceksiniz hem de pratik hazırlanışı ile size hiç uğraştırmayacak. Chia tohumu son yılların en popüler besinlerinden biri. İçeriğindeki aminoasitler acıkmayı engelliyor, uzun süre tok tutuyor. Bağırsak hareketlerinizi düzenliyor ve sindirim sisteminize yardımcı oluyor. Protein içerdiği için kilo verirken kas kaybetmenizi de engelliyor. Kısacası chia tohumunun faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. Bu mucize besin ile hazırlanmış kahvaltı tariflerini daha fazla hazırlayıp tüketmeyi düşünebilirsiniz.
PRATİK CHİA PUDİNG TARİFİ
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı chia tohumu
- 250 ml dilediğiniz çeşit süt
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 adet orta boy muz
- 1 çay kaşığı toz tarçın
- Üzeri İçin;
- Dilimlenmiş mevsim meyveleri
- Ceviz / fındık / badem
Hazırlama:
- Puding için gerekli malzemeleri geceden ya da tüketmeyi planladığınız zamandan birkaç saat öncesinde bir kap içerisinde karıştırın ve buzdolabında dinlendirin.
- Yeterince beklemiş olan chia tohumları jelleşerek yoğun kıvamlı bir puding meydana getirmiş olacak.
- Sonrasında sevdiğiniz meyve ve yağlı tohumlar ile tüketebilirsiniz.
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