Çok fazla peynir yediğinizi gösteren 10 işaret

Doçent Dr. Lindsay Malone, "Peynir herhangi bir beslenmenin sağlıklı bir parçası olabilir; kalsiyum ve protein de dahil olmak üzere birçok değerli besin içerir," diyor.
Cleveland Clinic'e göre, doymuş yağ oranı düşük bir beslenme uygulayan kişiler günde 100-150 gram yüksek kaliteli peynir yiyebilirken, kalp sağlığı sorunları olan veya yüksek yağlı bir diyet uygulayan kişiler peynir alımını 50 gramdan az ile sınırlamakta fayda görebilir. Ayrıca, peynir ve diğer süt ürünlerini yemenin sizi nasıl hissettirdiğine dikkat etmeli, aşırıya kaçtığınızı gösteren işaretlere de dikkat etmelisiniz. Doktorlara ve diyetisyenlere göre çok fazla peynir yediğinizi işaret edebilecek 10 işareti öğrenmek için okumaya devam edin.
1. Eklem ağrısı ve iltihabı
Dizinizdeki o sinir bozucu ağrıyı beslenmenizle ilişkilendirmeyebilirsiniz, ancak Stanford çok fazla peynir veya süt ürünü tüketmenin aslında eklem sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.
"Süt ürünleri (peynir dahil) bağışıklık sisteminin aktivitesini artırabilir ve iltihaplı hormonların aşırı çalışmasına neden olabilir," diye açıklıyor. "Bu, eklem ağrısına ve iltihabına neden olabilir."
2. Yüksek kolesterol seviyeleri
Genetik yapınız kolesterol seviyelerinizi belirlemede birincil rol oynar ancak beslenmenizin de bir etkisi vardır. Peyniri aşırı tüketirseniz kolesterol seviyelerinizi yükseltebilir.
Peynir gibi yüksek yağlı süt ürünlerini düzenli olarak tüketmek, özellikle 'kötü' kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterol olmak üzere yüksek kolesterol seviyelerinin artmasına neden olabilir.