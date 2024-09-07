Çok fazla peynir yediğinizi gösteren 10 işaret

1. Eklem ağrısı ve iltihabı

Dizinizdeki o sinir bozucu ağrıyı beslenmenizle ilişkilendirmeyebilirsiniz, ancak Stanford çok fazla peynir veya süt ürünü tüketmenin aslında eklem sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.

"Süt ürünleri (peynir dahil) bağışıklık sisteminin aktivitesini artırabilir ve iltihaplı hormonların aşırı çalışmasına neden olabilir," diye açıklıyor. "Bu, eklem ağrısına ve iltihabına neden olabilir."