Bir dilim pastayla diyet bozulur mu?

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Bir dilim pastaya hayır diyemeyip diyetinizi mi bozdunuz? Diyetkolik.com diyetisyenlerinden Diğdem Özkahya 'diyetimi zaten bozdum' diyerek kötü beslenmeye devam etmemenizi tavsiye ediyor çünkü gün içinde ya da ertesi gün tüketeceğiniz besinleri ayarlayarak diyetinize devam etmeniz mümkün.

Pazartesi sabahı heyecanla başlanan diyet, küçük bir dilim pastaya hayır diyemeyerek bozulur mu? Sonrasında “zaten bozuldu bu diyet” hissiyle daha da kötü besinler tüketilir mi? Ardından büyük bir pişmanlıkla, bir sonraki pazartesi için büyük sözler verilir mi? Bu kısır döngü size tanıdık geldi mi? Eğer cevabınız evetse Diyetkolik.com’un size vereceği tavsiyeler var. Diyetkolik.com diyetisyenlerinden Diğdem Özkahya, diyetlerin en çok hangi öğünlerde bozulduğuna ve bozulduktan sonra nasıl devam ettirmek gerektiğine dair tüyolar veriyor.



Diyet bir yaşam biçimi

İlk tavsiye diyetin katı kuralları olan ve uygulaması zor bir beslenme şekli olarak algılanmak yerine düzenli ve yeterli miktarda besin tüketimini gerektiren bir alışkanlık ve yaşam biçimi olarak kabul edilmesi gerektiğini konusunda. Size uygun diyeti sağlığınızı korumak için uzun vadede sürdürmek gerekiyor.



Diyeti bozdum diyerek aşırıya kaçmayın, diyetiniz bozulmadı

Uzun vadede diyet yapmak elbette katı bir listeyi her gün uygulamak anlamına gelmiyor. Diyetkolik.com diyetisyenlerinden Diğdem Özkahya, diyetinize uygun olmayan yiyecekler tüketildiğinde “diyetim bozuldu” algısına girmemek gerektiğini vurguluyor: “Diyetler en çok akşam ve gece öğünlerinde bozuluyor. Örneğin diyet planınızdaki akşam yemeğiniz bir kepçe çorba, bir porsiyon yumurtalı ıspanak yemeği, yarım kâse yoğurt ve bir dilim ekmekten oluşurken siz bir bardak sütlü kahve, bir ince dilim meyveli pasta, üç kaşık kısır ve bol miktarda yeşillik yediniz. Bu durumda diyeti zaten bozduğunuzu düşünerek daha da fazla besin tüketmeye eğilim gösterebilir ve daha büyük bir yanlışa sürüklenebilirsiniz. Diyeti bozmak, çoğu zaman nefsinize hakim olamamaktan kaynaklanır. Daha sonra tüketiminde aşırıya kaçtığınız besinlerin miktarını dengeleyerek haftayı kurtarabilirsiniz”.

