Newita Vitastiq ile bir dakikada hangi vitaminlere ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yeni nesil vitamin teknolojisi Newita Vitastiq, sağlığı teknoloji ile buluşturuyor. Tüm akıllı telefon ve tabletlerle uyumlu olan Newita Vitastiq birkaç dakikada hem ağrısız hem de kan alımına bile gerek olmaksızın tüm vitamin değerlerinizi ölçmenize olanak sağlıyor. Herkesin farklı beslenme alışkanlıklarından doğan kişiye özel vitamin ihtiyaçlarının ayrıntılı bir analizi sunan Newita Vitastiq, ayrıca veri tabanında yer alan tüm vitaminlerle ilgili bilimsel verileri kişiye özel bir analiz ile sunuyor.

Ofiste, okulda hatta yolda bile kullanılabilen, tüm akıllı cep telefonları ve tabletlerle uyumlu olan Newita Vitastiq ile birkaç dakika içerisinde 30 vitamin ve mineralin ayrıntılı bir ölçümüne ulaşmak mümkün.