Diyetisyen Canan Aksoy'dan öneriler

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Formda bir vücuda sahip olmak istiyorsanız, sağlıklı bir beslenme düzenini ve sporu hayatınıza almanız şart.

BUNLARA DİKKAT!

• Sıvılardan kalori almamaya çalışın.

• Yemek saatlerinizi düzenleyin. Güne mutlaka kahvaltı ile başlayıp 2-3 saatte bir ara öğün yapın. Öğün atlamayın. Kan şekeriniz ne kadar düzenli olursa yağları o kadar kolay yakarsınız.

• Güzel havalardan yararlanın ve günde 10 bin adım yürüyün. Açık havada yapılan tempolu yürüyüş, en çok yağ yakan fiziksel aktivitelerdendir.

• Bol bol su için. Çay ya da kahve gibi içecekler su içerir ancak suyun yerini asla tutmaz. Üstelik kafein içerdiklerinden vücudun su tutmasını sağlarlar.

• Ana öğünlerinizde yağsız süt, yoğurt yemeye özen gösterin. Kalsiyum yemeklerde aldığınız yağın sindirime uğramadan atılmasına yardımcı olacaktır.

• Tuzu azaltın. Son yapılan çalışmalar günlük tuz alımımızın 18 grama çıktığını gösteriyor. Halbuki ihtiyacımız olan tuz 4-5 gram civarında. Yüksek tuz hipertansiyona, vücudunuzda şişkinliğe ve kalp damar sisteminizin yaşlanmasına sebep olur. Hazır-paketlenmiş ürünlerin içinde tuz miktarı yüksektir. Rafine edilmemiş, doğadan direkt sofranıza gelen besinleri tercih edin.

• Sıvı kalorilere dikkat. Gazlı içecekler, alkol, meyve suları ve aromalı kahvelerden kaçının. Gazlı-şekerli içecekler yerine su veya maden suyunu tercih edin. Frappeler, aromalandırılmış kahveler yerine, Türk kahvesi veya latte gibi kahveleri tercih edin.

• Annenizin yemeklerine yeni yorumlar getirin. Yemekleri yağ katmadan buharda, fırında, mikrodalgada veya haşlayarak pişirin. Sağlıklı pişirme yöntemleri, yiyeceklerin besin değerlerini korurken aynı tadı daha az kalori ile elde etmenizi sağlar.

• Yeterince sebze ve meyve tüketin. Özellikle yeşil sebzeler zengin posa içerikleri ile sindirim sisteminizi düzenleyecektir.



ANA YEMEĞI MAKUL PORSİYONLARDA TÜKETİN

• Kızartmalardan ve doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durun.

• Öğünlerinizi çeşitlendirin. Sadece bir tabak ana yemek ile yaptığınız öğün ile az kalori alabilirsiniz. Ancak kısa zamanda acıkmanız kaçınılmazdır. Bu yüzden çorba, salata ve ana yemeği makul porsiyonlar halinde tüketin.

• Beyaz un tüketiminizi sınırlayın. Yapabiliyorsanız tamamen tam buğdaydan yapılan unlu mamuller tüketin. Posa ve mineral yönünden yüksek olan tam buğday unu, kan şekerinizi düzenlemenize yardımcı olacak.

• Bunlar elbette temel kurallar. Ancak bu yazıyı okuyan her bireyin farklı bir metabolizması, farklı bir beslenme alışkanlığı var. Her bireye uyabilecek bir mucize diyet ne yazık ki yok. Bu nedenle kendi alışkanlıklarınızı yukarıdaki yazdıklarım çerçevesinde gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yaparsanız, hem fazla kilolarınızı verir hem de daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olursunuz. Sağlıklı beslenin, zinde kalın, mutlu yaşayın.

