Nike, kadın sporculara en iyi performansı sunan Tech Fleece tasarımlarında harekete odaklanıyor.





Bu yaklaşımdan yola çıkan Nike, yeni sezonda gün içerisinde rahat kullanım sağlayan Nike Tech Fleece Butterfly’ı kadınlarla buluşturuyor. Farklı spor ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan Nike Tech Fleece Butterfly, pamuk jarse kumaşıyla hafiflik ve rahatlığı bir arada sunarak gündelik ihtiyaçlara uygun tasarımla performansı birleştiriyor. Oversize kapüşon, dikkat çeken sırt detayı ve asimetrik fermuarıyla maksimum hareket sağlayan tasarım fonksiyonelliğiyle öne çıkarken modern bir stil sunuyor.Fiyat: 168 TL