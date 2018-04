Stresle başa çıkmada da etkili bir yöntem olan egzersizin, vücut sağlığına katkıları göz ardı edilmez bir gerçek. Tabi yaşınıza uygun egzersizi yapmanız şartıyla! Peki, hangi yaşta hangi egzersizi yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?





Egzersiz yapmak vücut sağlığına olumlu katkılarının yanı sıra size aktif ve sosyal bir yaşam sağlar. Ayrıca stresle başa çıkmak için etkili bir yöntemdir. Dikkat etmeniz gereken hangi yaşta hangi sporların uygun olduğudur. Pfizer’in “Sen Çok Yaşa” kampanyası için hazırladığı “Her Yaşa Özel Egzersiz Önerileri” uzmanların görüşleri alınarak derlendi.Yaşınız ister 20'lerde olsun, ister 30'larda, ister 40'larda... Spor her zaman yaşamınızın bir parçası olmalı. Beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemek ve egzersizi bir yaşam tarzı haline getirmek daha iyi ve daha uzun bir yaşam için basit ama etkili bir yol olabilir. Yaşınıza uygun doğru egzersiz seçimiyle haftada yalnızca birkaç saat ayırarak her yaşta sağlıklı bir ömür geçirebilirsiniz. 20’li yaşlardan 60 yaş ve üstüne kadar hem kadınlara hem erkeklere özel egzersiz önerileriyle yıllara meydan okumak mümkün.İddialı bir fitness (fiziksel egzersiz) hedefi belirleyin. Uzun mesafe koşularına ya da yoğun bir antrenman sınıfına katılmayı hep istemiş miydiniz? Bu sizin için bir fırsat olabilir. Bir hedef belirleyin, sonra önümüzdeki on yıl içinde ona ulaşmak üzere plan yapın.20 yaşından sonra bazal metabolizmanız her on yılda bir yüzde 1 ila 2 oranında yavaşlıyor. 30’lu yaşlarınızda haftada dört gün birer saat antrenman (kardiyo ve direnç) ve en az bir gün 45 ila 60 dakika yüksek yoğunlukta kardiyo hedefleyin. Egzersizler arasında bir gün ara vermeyi unutmayın.40’lı yaşlarda haftada üç gün günde bir saat ağırlık çalışması ve haftada 5 gün günde 45 dakika kardiyo hedefleyin. Haftada bir gün ara verin. Ancak, yeni bir egzersiz programına başlarken mutlaka doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.50’li yaşlarda haftada 4 ila 6 kez 20-40 dakikalık kardiyo ve haftada iki kez yarım saat ağırlık çalışması yapabilirsiniz. Ancak böyle bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Egzersizlerin ardından mutlaka germe/esneme hareketleri yapmayı unutmayın.Bu yaşlarda düzenli egzersiz yapmak, ama bu arada eklemleri zorlayan aerobik egzersizden kaçınmak önem taşır. Eklemlerinize yüklenmekten kaçınmak için, kısa yürüyüşler yapabilir, yüzebilir ya da pedal çevirebilirsiniz. Yeni bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın.Çoğu insan 20 ile 29 yaşları arasında fiziksel açıdan zirvede ya da zirveye yakın olur. Bundan yararlanın ve bu yaşlardayken “yaşım genç ileride yaparım” demeden düzenli egzersiz yapın. Böylece ileriki yaşlar için sağlığınıza şimdiden yatırım yapmış olacaksınız. Rutini egzersizlerden kaçının ve sürekli farklı egzersizler deneyerek kendinizi monotonluktan uzak tutun. Böylece sıkılmadan ve vazgeçmeden uzun süreler motivasyonunuzu koruyabilirsiniz.30’lu yaşlarda bazı hormonlar azalmaya başlar, bu da sizi hem fiziksel, hem de duygusal olarak etkileyebilir. Bu nedenle egzersiz yapmak gittikçe daha fazla önem kazanır. Egzersizden doğal bir antidepresan ve stres giderici olarak da yararlanabileceğinizi unutmayın. İş yaşamınızın zirvesinde olsanız bile yoğun programınızda yer açıp egzersiz için zaman yaratın. Fiziksel olarak gelişiminizin özel hayatınıza etkilerini mutlaka hissedeceksiniz.Spor salonundan uzak mı kaldınız? Yakınınızdaki bir spor kulübünde derslere katılabilir ya da motivasyon sağlamakta güçlük çekiyorsanız özel bir antrenörle de çalışabilirsiniz. Azar azar başlayıp fiziksel aktivitelere ayırdığınız süreyi kademeli olarak artırın. Böylece hem bedeninizi fazla zorlamaz hem de motivasyonunuzun sürekliliğini sağlarsınız. Yeni bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın.Egzersiz yağsız vücut kitlesini korumaya yardımcı hormonları uyarır. Egzersiz yapmazsanız metabolizmanız yavaşlamaya başlayacak ve kemik yoğunluğunuz azalacaktır. Spor salonundan uzak kalmayın, ama yeni bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın.60 yaşından sonra formda kalmak kalp hastalığı ve diyabet gibi yaşla bağlantılı hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Ağırlık kaldırma, bisiklet gibi çeşitli egzersizler güvenli, ancak iddialı egzersiz seçenekleri sunmaktadır. Yeni bir fiziksel egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın.