Protein diyetlerine göre daha farklı olan 'İsveç Diyeti'nin en büyük özelliği çok düşük kalorili olması ve metabolizma hızlandırıcı besinler içermesi. Peki, İsveç diyeti nasıl uygulanır?

Günümüzün en popüler diyetlerinden biri olan 'İsveç Diyeti', 13 günlük bir program halinde uygulanıyor ve tam olarak uygulanabilirse (var olan kilonuza göre) 7-20 kilogram arasında kilo verdirebiliyor. İsveç Diyeti ile hızlı kilo verilirken, verilen bu kilolar iki yıl boyunca geri alınmıyor. İsveç Diyeti yapıldıktan sonra iki yıl boyunca kilo alınmamasının sebebi ise metabolizmada yarattığı değişimlere bağlanıyor. Sabah kahvaltılarında daha çok kahvenin tercih edilmesinin sebebi ise kafeinin metabolizma hızlandırıcı etkisinin olmasından kaynaklanıyor.

İsveç Diyeti yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:



- Listede belirtilen miktarlar haricinde ekstra kahve-çay ve meşrubat tüketilmemeli

- Günde en az 2 litre su içilmeli

- Diyet 13 günden uzun ve 6 günden kısa süreli uygulanmamalı

- 3 aydan kısa bir süre içinde diyet tekrar edilmemeli

- Aynı gün içinde öğle ve akşam yemekleri yer değiştirilebilir

İsveç Diyeti yapanlara Öneriler:



- Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın sadece akını yiyebilir.



- Ölçü ve miktar belirtilmeyen yiyecekleri abartmamak şartıyla dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz.

- Diyet programı ağır gelirse 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.

İsveç Diyeti listesi: 13 günlük diyet programı

1. ve 8. günler

Kahvaltı: 1 fincan kahve ve çok az tatlandırıcı

Öğle: 2 kayısı kıvamında yumurta, bir adet kesme şeker, domates ve haşlanmış ıspanak

Akşam: 250 gram yağsız biftek



İsveç Diyet Programı 2. ve 9. günler

Kahvaltı: 1 Bardak çay ve içine 1 kesme şeker

Öğle: 120 gr yağsız yoğurt ve 1 dilim salam

Akşam: Yeşil salata, 250 gram yağsız biftek



İsveç Diyet Programı 3. ve 10. günler

Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve

Öğle: 1 muz, 1 domates, haşlanmış ıspanak

Akşam: 2 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta, bol bol salatalık



İsveç Diyet Programı 4. ve 11. günler

Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve

Öğle: 1 haşlanmış yumurta, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir

Akşam: 150 gram yağsız yoğurt ve 2 adet kayısı kurusu



İsveç Diyet Programı 5. ve 12. günler

Kahvaltı: Havucu önce kaynatıp sonra rendeleyeceksiniz ve ardından içine bol bol limon sıkıp yiyeceksiniz

Öğle: 250 gram haşlanmış ya da ızgara balık

Akşam: 250 gram biftek



İsveç Diyeti Programı 6. ve 13. günler

Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve

Öğle: 2 kayısı kıvamında haşlanmış yumurta ve kaynatılarak rendelenmiş havuç

Akşam: 250 gram yağsız tavuk eti haşlaması



İsveç Diyeti Programı 7. gün

Kahvaltı: Tatlandırıcılı kahve

Öğle: 250 gram ızgara köfte

Akşam: Akşam yemeği yenilmeyecek.