menu

close

menu

close

menu

close

İsveç diyeti listesi

Protein diyetlerine göre daha farklı olan 'İsveç Diyeti'nin en büyük özelliği çok düşük kalorili olması ve metabolizma hızlandırıcı besinler içermesi. Peki, İsveç diyeti nasıl uygulanır?

Günümüzün en popüler diyetlerinden biri olan 'İsveç Diyeti', 13 günlük bir program halinde uygulanıyor ve tam olarak uygulanabilirse (var olan kilonuza göre) 7-20 kilogram arasında kilo verdirebiliyor. İsveç Diyeti ile hızlı kilo verilirken, verilen bu kilolar iki yıl boyunca geri alınmıyor. İsveç Diyeti yapıldıktan sonra iki yıl boyunca kilo alınmamasının sebebi ise metabolizmada yarattığı değişimlere bağlanıyor. Sabah kahvaltılarında daha çok kahvenin tercih edilmesinin sebebi ise kafeinin metabolizma hızlandırıcı etkisinin olmasından kaynaklanıyor.

İsveç Diyeti yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

- Listede belirtilen miktarlar haricinde ekstra kahve-çay ve meşrubat tüketilmemeli

- Günde en az 2 litre su içilmeli

- Diyet 13 günden uzun ve 6 günden kısa süreli uygulanmamalı

- 3 aydan kısa bir süre içinde diyet tekrar edilmemeli

- Aynı gün içinde öğle ve akşam yemekleri yer değiştirilebilir

İsveç Diyeti yapanlara Öneriler:

-  Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın sadece akını yiyebilir.

- Ölçü ve miktar belirtilmeyen yiyecekleri abartmamak şartıyla dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz.

- Diyet programı ağır gelirse 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.

İsveç Diyeti listesi: 13 günlük diyet programı

1. ve 8. günler 
Kahvaltı: 1 fincan kahve ve çok az tatlandırıcı
Öğle: 2 kayısı kıvamında yumurta, bir adet kesme şeker, domates ve haşlanmış ıspanak
Akşam: 250 gram yağsız biftek

İsveç Diyet Programı 2. ve 9. günler 
Kahvaltı: 1 Bardak çay ve içine 1 kesme şeker
Öğle: 120 gr yağsız yoğurt ve 1 dilim salam
Akşam: Yeşil salata, 250 gram yağsız biftek

İsveç Diyet Programı 3. ve 10. günler 
Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve
Öğle: 1 muz, 1 domates, haşlanmış ıspanak
Akşam: 2 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta, bol bol salatalık

İsveç Diyet Programı 4. ve 11. günler 
Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve
Öğle: 1 haşlanmış yumurta, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir
Akşam: 150 gram yağsız yoğurt ve 2 adet kayısı kurusu

İsveç Diyet Programı 5. ve 12. günler 
Kahvaltı: Havucu önce kaynatıp sonra rendeleyeceksiniz ve ardından içine bol bol limon sıkıp yiyeceksiniz
Öğle: 250 gram haşlanmış ya da ızgara balık
Akşam: 250 gram biftek

İsveç Diyeti Programı 6. ve 13. günler 
Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve
Öğle: 2 kayısı kıvamında haşlanmış yumurta ve kaynatılarak rendelenmiş havuç
Akşam: 250 gram yağsız tavuk eti haşlaması

İsveç Diyeti Programı 7. gün 
Kahvaltı: Tatlandırıcılı kahve
Öğle: 250 gram ızgara köfte
Akşam: Akşam yemeği yenilmeyecek.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler