Günümüzün en popüler diyetlerinden biri olan 'İsveç Diyeti', 13 günlük bir program halinde uygulanıyor ve tam olarak uygulanabilirse (var olan kilonuza göre) 7-20 kilogram arasında kilo verdirebiliyor. İsveç Diyeti ile hızlı kilo verilirken, verilen bu kilolar iki yıl boyunca geri alınmıyor. İsveç Diyeti yapıldıktan sonra iki yıl boyunca kilo alınmamasının sebebi ise metabolizmada yarattığı değişimlere bağlanıyor. Sabah kahvaltılarında daha çok kahvenin tercih edilmesinin sebebi ise kafeinin metabolizma hızlandırıcı etkisinin olmasından kaynaklanıyor.
İsveç Diyeti yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:
- Listede belirtilen miktarlar haricinde ekstra kahve-çay ve meşrubat tüketilmemeli
- Günde en az 2 litre su içilmeli
- Diyet 13 günden uzun ve 6 günden kısa süreli uygulanmamalı
- 3 aydan kısa bir süre içinde diyet tekrar edilmemeli
- Aynı gün içinde öğle ve akşam yemekleri yer değiştirilebilir
İsveç Diyeti yapanlara Öneriler:
- Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın sadece akını yiyebilir.
- Ölçü ve miktar belirtilmeyen yiyecekleri abartmamak şartıyla dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz.
- Diyet programı ağır gelirse 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.
İsveç Diyeti listesi: 13 günlük diyet programı
1. ve 8. günler
Kahvaltı: 1 fincan kahve ve çok az tatlandırıcı
Öğle: 2 kayısı kıvamında yumurta, bir adet kesme şeker, domates ve haşlanmış ıspanak
Akşam: 250 gram yağsız biftek
İsveç Diyet Programı 2. ve 9. günler
Kahvaltı: 1 Bardak çay ve içine 1 kesme şeker
Öğle: 120 gr yağsız yoğurt ve 1 dilim salam
Akşam: Yeşil salata, 250 gram yağsız biftek
İsveç Diyet Programı 3. ve 10. günler
Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve
Öğle: 1 muz, 1 domates, haşlanmış ıspanak
Akşam: 2 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta, bol bol salatalık
İsveç Diyet Programı 4. ve 11. günler
Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve
Öğle: 1 haşlanmış yumurta, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir
Akşam: 150 gram yağsız yoğurt ve 2 adet kayısı kurusu
İsveç Diyet Programı 5. ve 12. günler
Kahvaltı: Havucu önce kaynatıp sonra rendeleyeceksiniz ve ardından içine bol bol limon sıkıp yiyeceksiniz
Öğle: 250 gram haşlanmış ya da ızgara balık
Akşam: 250 gram biftek
İsveç Diyeti Programı 6. ve 13. günler
Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği kızarmış olacak, 1 kesme şekerli kahve
Öğle: 2 kayısı kıvamında haşlanmış yumurta ve kaynatılarak rendelenmiş havuç
Akşam: 250 gram yağsız tavuk eti haşlaması
İsveç Diyeti Programı 7. gün
Kahvaltı: Tatlandırıcılı kahve
Öğle: 250 gram ızgara köfte
Akşam: Akşam yemeği yenilmeyecek.