Kalsiyum Diyeti nasıl yapılır?

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7 günlük kalsiyum diyeti ile yağları yakın!

Yazı: Formsante arşivi



Kalsiyum diyeti, yağ yakma özelliğiyle bir haftada 1.5 kilo, 20 günde ise 5 kilo vermenizi sağlıyor!



Kalsiyum diyeti nedir?

'Tükettiğiniz gıda bol kalsiyum içeriyorsa, fazla kalori ve yağ korkusu taşımanıza gerek yok. Özellikle de yağsız süt ve süt ürünlerine sofranızda sık sık yer veriyorsanız!' Bunu biz değil, uzmanlar söylüyor. Çünkü, yapılan araştırmalar yüksek miktarda kalsiyum içeren diyetlerin kilo alımını azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Biz de, sağlıklı bir şekilde fazla kilolarımızdan kurtulmamız için Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Yılmaz'dan, 1100-1300 kalorilik 'kalsiyum diyeti' hazırlamasını rica ettik. Birbirinden lezzetli, kalsiyum ağırlıklı besinlerin yer aldığı bu program 3 günlük 3 diyetten oluşuyor. İster bu diyetlerden sadece birini yapın, isterseniz sıkılmamak için 3 diyeti arka arkaya uygulayın. Sonuç değişmeyecek; ihtiyacınıza göre 7 günde 1.5 kilo veya 20 günde 5 kilo verebilleceksiniz.



3 GÜNLÜK 1. DİYET

Kalkar kalkmaz: Yarım litre su için.

Kahvaltıda: 250 gr yağsız süt ve 2 kaşık sade yulaf içine 2 tam ceviz ve 6-10 çilek ilave edin.

Saat 11:00-11:30 arasında: Yarım litre su için ve yanında 5 kuru erik tüketin.

Öğle yemeğinde: Peynirli salata, taze sıkılmış portakal ve kivi karışımı meyve suyu ile 1 dilim çavdar ekmeği yiyin.

Saat 15:00'de: Yarım litre su için ve 10 adet fındık tüketin.

Saat 17:00'de: Yarım litre su için ve 200 gr yağsız yoğurt ile 4 adet kuru kayısı yiyin.

Akşam yemeğinde: 150 gr ızgara somon, su teresi, bol roka (limonlu), 1 çavdar ekmeği tüketin.

Yatmadan 1 saat öncesi: Yarım litre su ve 200 ml. yağsız süt için.



