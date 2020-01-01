Hızlı, sağlıklı ve kalıcı şekilde forma girmeyi hepimiz istiyor, fakat bunu nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Ketojenik diyet hayatınızda yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.



Diyetisyen Gökhan Tığlı



Aynalarla küstüren, sosyal hayattan kopartan çağımızın sorunu kilolar, hormonal bozukluk ya da düzensiz ve yanlış beslenme sonucunda meydana geliyor. Hepimizin dönem dönem yaşadığı kilo probleminin üstesinden gelmek ise aslında sanıldığı kadar zor değil! Doğru uzmanların hazırladığı dengeli bir beslenme programı sayesinde aç kalmadan ve sağlığımız bozulmadan kilolarımızdan kalıcı olarak hızla kurtulabiliriz. Bunlardan biri de ketojenik diyet. Bu programla haftada iki kiloya varan yağ kaybı ve 1 beden incelme sağlanabiliyor. Peki nedir bu ketojenik diyet?



Ketojenik diyet’in en büyük özelliklerden biri bölgesel incelme konusunda hızlı, etkili ve kalıcı bir yöntem olması. Ketojonik diyet beslenme programında besin bileşenleri açısından optimize edilmiş, içerisinde düşük karbonhidratlı, protein bakımından zengin ürünlerin bulunuyor. Ketojenik diyette, krakerden tavuk ızgaralı salataya çok çeşitli ürünler yer alıyor. Hepsini kolayca hazırlayabilirsiniz. Ketojonik diyet, inceltirken kas kütlesini korur, kasları artırmaya da destek verir. Kilo verme, bölgesel zayıflama, selülit tedavisi konusunda hızlı, etkin ve kalıcı çözüm sunarken; kan şekeri ve insülin dalgalanması yaratmadığından açlık ve yorgunluk hissi yaşamazsınız.



KEYİFLE DİYET

1. GÜN

Kahvaltı

2 dilim tam tahıllı ekmeğe domatesli beyaz peynirli tost (yağsız)

Salatalık ve maydanoz



Ara öğün

1 bardak yeşil sebzelerle hazırlayacağınız detoks içeceği

8 adet çiğ badem



Öğle

3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

2 yemek kaşığı haşlanm��ş mantar

1 yemek kaşığı lor peyniri

2 yemek kaşığı mısır

Domates

Marul, roka, biber, maydanoz, salatalık



Ara öğün

1 bardak mısır püskülü çayı

3 kuru erik



Akşam

2 dilim diyet kraker

1 kase slimmer çorba (Kabak, ıspanak, patates, kinoa, karalahana, brokoli, taze soğan ve 1 yemek kaşığı fındık yağı ile hazırlayabilirsiniz.)

1 kase yoğurt



Ara öğün

1 kivi

2 yemek kaşığı tarçınlı yoğurt



2. GÜN

Sabah

2 dilim tam tahıllı ekmek

1 yumurta sarısı ve 2 adet yumurta beyazı ile yapılmış omlet

Salatalık

Domates

2 ceviz



Ara öğün

1/2 muz



Öğle

2 dilim diyet kraker

Izgara tavuk göğsü

Salata



Ara öğün

1 avakado

8 fındık



Akşam

1 dilim tam tahıllı ekmek

Buharda pişmiş brokoli ve Brüksel lahanası

1 kase yoğurt



Ara öğün

1 bardak melisa çayı

1 adet portakal







3.GÜN

Sabah

Yulaf ezmeli kahvaltı



Ara öğün

1 bardak green detoks

4 ceviz



Öğle

1 poşe yumurta

Salata

2 adet diyet kraker

1 yemek kaşığı lor peyniri



Ara öğün

1 bardak kefir

6 çiğ badem



Akşam

2 dilim diyet kraker

1 kase slimmer çorba

Salata



Ara öğün

1 avuç yaban mersini



4. GÜN

Sabah

Sütlü chialı kahvaltı



Ara öğün

1 bardak fesleğenli domates suyu

8 fındık



Öğle

2 dilim diyet kraker

Yeşil mercimek salatası

1 bardak ayran



Ara öğün

1 bardak green detoks

10 fındık



Akşam

1 kase slimmer çorba

Yeşil salata



Ara öğün

1 elma

1 kivi



5. GÜN

Sabah

1 bardak laktozsuz süt

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı toz tarçın

2 ceviz içi



Ara öğün

1 bardak green detoks

1-2 grissini



Öğle

1 dilim tam buğday ekmeği

Kıymalı semizotu yemeği

Salata

1 kase yoğurt



Ara öğün

2 galeta

1 bardak ayran



Akşam

1 kase slimmer çorba

Salata

2 diyet kraker

3 yemek kaşığı yoğurt



Ara öğün

1 bardak melisa çayı

8 fındık



6. GÜN

Sabah

Yulaf ezmeli kahvaltı



Ara öğün

1 bardak fesleğenli domates suyu



Öğle

1 dilim tam tahıllı ekmek

Fırın poşetinde sebzeli mantar

Salata

1 bardak ayran



Ara öğün

1 bardak soya sütü

1 orta boy elma



Akşam

1 dilim çavdar ekmeği

Yeşil mercimek salatası

1 kase yoğurt



Ara öğün

1 bardak kiraz sapı çayı

3 kuru erik



7. GÜN

Sabah

2 dilim diyet kraker

1 yemek kaşığı lor peyniri

Domates, maydanoz

2 ceviz



Ara öğün

1 bardak green detoks

8 çiğ badem



Öğle

1 dilim çavdar ekmeği

Fırında kabak cipsleri

Salata

1 kase cacık



Ara öğün

1 bardak ballı tarçınlı süt



Akşam

1 dilim çavdar ekmeği

Izgara balık

Salata

Buharda pişmiş brokoli, havuç



Ara öğün

1 fincan mısır püskülü çayı

1 adet armut