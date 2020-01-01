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Ketojenik diyet

Ketojenik diyet

Hızlı, sağlıklı ve kalıcı şekilde forma girmeyi hepimiz istiyor, fakat bunu nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Ketojenik diyet hayatınızda yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.


Diyetisyen Gökhan Tığlı

Aynalarla küstüren, sosyal hayattan kopartan çağımızın sorunu kilolar, hormonal bozukluk ya da düzensiz ve yanlış beslenme sonucunda meydana geliyor. Hepimizin dönem dönem yaşadığı kilo probleminin üstesinden gelmek ise aslında sanıldığı kadar zor değil! Doğru uzmanların hazırladığı dengeli bir beslenme programı sayesinde aç kalmadan ve sağlığımız bozulmadan kilolarımızdan kalıcı olarak hızla kurtulabiliriz. Bunlardan biri de ketojenik diyet. Bu programla haftada iki kiloya varan yağ kaybı ve 1 beden incelme sağlanabiliyor. Peki nedir bu ketojenik diyet?

Ketojenik diyet’in en büyük özelliklerden biri bölgesel incelme konusunda hızlı, etkili ve kalıcı bir yöntem olması. Ketojonik diyet beslenme programında besin bileşenleri açısından optimize edilmiş, içerisinde düşük karbonhidratlı, protein bakımından zengin ürünlerin bulunuyor. Ketojenik diyette, krakerden tavuk ızgaralı salataya çok çeşitli ürünler yer alıyor. Hepsini kolayca hazırlayabilirsiniz. Ketojonik diyet, inceltirken kas kütlesini korur, kasları artırmaya da destek verir. Kilo verme, bölgesel zayıflama, selülit tedavisi konusunda hızlı, etkin ve kalıcı çözüm sunarken; kan şekeri ve insülin dalgalanması yaratmadığından açlık ve yorgunluk hissi yaşamazsınız.

KEYİFLE DİYET
1. GÜN
Kahvaltı
2 dilim tam tahıllı ekmeğe domatesli beyaz peynirli tost (yağsız)
Salatalık ve maydanoz

Ara öğün
1 bardak yeşil sebzelerle hazırlayacağınız detoks içeceği
8 adet çiğ badem

Öğle
3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
2 yemek kaşığı haşlanm��ş mantar
1 yemek kaşığı lor peyniri
2 yemek kaşığı mısır
Domates
Marul, roka, biber, maydanoz, salatalık

Ara öğün
1 bardak mısır püskülü çayı
3 kuru erik

Akşam
2 dilim diyet kraker
1 kase slimmer çorba (Kabak, ıspanak, patates, kinoa, karalahana, brokoli, taze soğan ve 1 yemek kaşığı fındık yağı ile hazırlayabilirsiniz.)
1 kase yoğurt

Ara öğün
1 kivi
2 yemek kaşığı tarçınlı yoğurt

2. GÜN
Sabah
2 dilim tam tahıllı ekmek
1 yumurta sarısı ve 2 adet yumurta beyazı ile yapılmış omlet
Salatalık
Domates
2 ceviz

Ara öğün
1/2 muz

Öğle
2 dilim diyet kraker
Izgara tavuk göğsü
Salata

Ara öğün
1 avakado
8 fındık

Akşam
1 dilim tam tahıllı ekmek
Buharda pişmiş brokoli ve Brüksel lahanası
1 kase yoğurt

Ara öğün
1 bardak melisa çayı
1 adet portakal



3.GÜN
Sabah
Yulaf ezmeli kahvaltı

Ara öğün
1 bardak green detoks 
 4 ceviz

Öğle
1 poşe yumurta
Salata
2 adet diyet kraker
1 yemek kaşığı lor peyniri

Ara öğün
1 bardak kefir
6 çiğ badem

Akşam
2 dilim diyet kraker
1 kase slimmer çorba
Salata

Ara öğün
1 avuç yaban mersini

4. GÜN
Sabah
Sütlü chialı kahvaltı

Ara öğün
1 bardak fesleğenli domates suyu
8 fındık

Öğle
2 dilim diyet kraker
Yeşil mercimek salatası
1 bardak ayran

Ara öğün
1 bardak green detoks
10 fındık

Akşam
1 kase slimmer çorba
Yeşil salata

Ara öğün
1 elma
1 kivi

5. GÜN
Sabah
1 bardak laktozsuz süt
1 tatlı kaşığı bal
1 çay kaşığı toz tarçın
2 ceviz içi

Ara öğün
1 bardak green detoks
1-2 grissini

Öğle
1 dilim tam buğday ekmeği
Kıymalı semizotu yemeği
Salata
1 kase yoğurt

Ara öğün
2 galeta
1 bardak ayran

Akşam
1 kase slimmer çorba
Salata
2 diyet kraker
3 yemek kaşığı yoğurt

Ara öğün
1 bardak melisa çayı
8 fındık

6. GÜN
Sabah
Yulaf ezmeli kahvaltı

Ara öğün
1 bardak fesleğenli domates suyu

Öğle
1 dilim tam tahıllı ekmek
Fırın poşetinde sebzeli mantar
Salata
1 bardak ayran

Ara öğün
1 bardak soya sütü
1 orta boy elma

Akşam
1 dilim çavdar ekmeği
Yeşil mercimek salatası
1 kase yoğurt

Ara öğün
1 bardak kiraz sapı çayı
3 kuru erik

7. GÜN
Sabah
2 dilim diyet kraker
1 yemek kaşığı lor peyniri
Domates, maydanoz
2 ceviz

Ara öğün
1 bardak green detoks
8 çiğ badem

Öğle
1 dilim çavdar ekmeği
Fırında kabak cipsleri
Salata
1 kase cacık

Ara öğün
1 bardak ballı tarçınlı süt

Akşam
1 dilim çavdar ekmeği
Izgara balık
Salata
Buharda pişmiş brokoli, havuç

Ara öğün
1 fincan mısır püskülü çayı
1 adet armut

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