Spor yaparken yanlış ayakkabı seçimi vücut anatomisinin bozulmasına neden olabiliyor.

Omurganız günlük etkinliklerinizde bile yeterince yük altına giriyor. Spor yaparken ise beden ağırlığınızın üç-dört katı fazlası omurganıza yük olarak biniyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, özellikle spor yaparken seçilen yanlış ayakkabıların tüm vücuda zarar verdiği gibi omurga sağlığını da olumsuz etkilediğinin altını çiziyor.

Spor yaparken yanlış ayakkabı seçiminin zararları neler?

Her insanın vücut yapısı farklı olduğu gibi spor becerileri de farklı. Tüm spor dallarının kendine özgü ayakkabı tarzları var. Yanlış ayakkabı seçimi kişilerin performansını psikolojik olarak etkilerken, tüm vücuda zarar verdiği gibi omurga sağlığını da etkiliyor. Omurga sağlığının, tüm bedenin dengesi için çok önemli olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Öztürk, yaptığınız spora uygun ve omurga dostu ayakkabılar seçmeniz konusunda ipuçları veriyor.

Yanlış ayakkabı seçimi ise bel ağrısı ve omurgada şekil bozukluğuna kadar uzanıyor

Spor yaparken omurganın yanı sıra en çok ağırlık binen bölgemiz ayaklar. Bu nedenle doğru ayakkabı seçimi sağlıklı spor için önemli. Örneğin sahilde yürürken giydiğiniz ayakkabının uzun vadede omurganızda ciddi problemlere sebep olma riski var. Doğru ayakkabı seçimi omurga üzerinde son derece uygun bir yumuşatma ve gerilimi giderme etkisi yaratıyor ve omurgayı koruyor. Sürekli düz zeminde ve sert tabanlı ayakkabılarla yürümek ise omurganın zayıflamasına ve esnekliğinin kısıtlanmasına yol açıyor. Yanlış ayakkabı seçimi ise bel ağrısı ve omurgada şekil bozukluğuna kadar varabiliyor. Ayağı destekleyen ayakkabılar giymek, düz taban olanların omurgasını dengede tutmak için ayakkabı içine ortopedik destek koyması yapılabilecekler arasında.

Doğru ayakkabı seçimi için öneriler;

- Her insanın ayak kemik yapısı farklı. Bu nedenle öncelikle ayakkabıyı giydiğinizde ayağınızı rahatsız eden sert dikiş olup olmadığını kontrol edin,

- Spor ayakkabının bağcıklarına dikkat edin. Sıkıca bağlanmış ayakkabılar kan dolaşımını yavaşlattığı için öncelikle dizlere daha sonra da bele baskı yaparak sizi olumsuz etkiler. Ayakkabılarınızı sımsıkı bağlamaktan kaçının.

- Zemine ve ayak yapınıza uygun ayakkabılar tercih edin.

- İç kısmı ayağınızın içine soktuğunuzda ayağınıza iyice oturmalı boşluk kalmamalı.

- Bel ağrısı olanlar, ortopedik ayakkabılara yönelmeli. Ortopedik ayakkabılar omuriliği destekler ve yorulmayı geciktirir.