Kış aylarında alınan kilolardan kurtulmak ve yaza formda girebilmek için her birey öncelikle kendi metabolizmasını tanımalı ve doğru bir beslenme planı oluşturmalı.

Doğru adımlar atılırsa bazı küçük püf noktalar ile beslenmenizi dengeleyebilir ve fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.



• Düzenli uyku hızlı çalışan bir metabolizmaya sahip olmamıza yardımcı olur. Günde en az 8 saat uyku sağlıklı çalışan bir metabolizma için gereklidir.



• Her gün en az 30 dakika hafif tempolu yürüyüşler yaparak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.



• Fazla kilolardan kurtulmak için diyet reçetelerine uygun sporları yapmak daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur.



• Mutlaka ara öğün yiyin. Özellikle gün içinde alınan ikindi ara öğünü öğle ve akşam yemeği arasında insülin dengesini kontrol altında tutar ve akşam yemeğinde fazla yemek yenmesini engeller.



• Sağlıklı atıştırmalıklar tüketin. Fazla kilo alınmasındaki en önemli nedenlerden biri de zamansız ve kalorili olan atıştırmalıklar. Bunların yerine sağlıklı ve düşük kalorili atıştırmalıkların alınması yaz aylarına kadar fazla kiloların gitmesine yardımcı olur. Örneğin; küçük hurma topları, 1 avuç kuru yemiş, kuru meyve ya da leblebi gibi atıştırmalıklar tüketilebilir.



• Öğün atlamayın. Öğün atlamak bir sonraki öğünde daha aç olunmasına ve daha kontrolsüz beslenilmesine neden olur. Bu nedenle öğün atlamadan beslenmek önemlidir.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yaz diyet programı ve tarifleri için TIKLAYINIZ