Dondurulmaması gereken 7 yiyecek: İşte nedeni

2. Süt ürünleri

Bazı süt ürünleri dondurulmaz çünkü bu ürünleri dondurduğunuzda içlerindeki yağ ve su ayrılma eğilimindedir. Bu ayrılma, onları çözdürdüğünüzde dokuların grenli veya kıvrımlı hale gelmesine neden olur. Bu süt ürünleri arasında süt, peynir ve yumuşak peynir bulunur.

Sert peynirler ve tereyağı donmaya daha iyi dayansa da, ricotta ve süzme peynir gibi yumuşak peynirler en iyi tadı ve dokuyu elde etmek için taze olarak tüketilmelidir. Süt ürünlerini muhafaza etmek istiyorsanız buzdolabında saklamanız ve önerilen raf ömründe kullanmanız daha doğru olacaktır.