Dondurulmaması gereken 7 yiyecek: İşte nedeni
Yiyecekleri dondurmak çoğu zaman hem zamandan hem de stoklama açısından tasarruf sağlar. Ancak her yiyeceğin dondurulmayacağını bilmeniz gerekir. Peki bunlar nelerdir? Gelin birlikte bakalım...
Yiyecekleri dondurmak, yemekleri ve malzemeleri daha uzun süre taze tutmanın kolay ve popüler bir yoludur. Ancak bazı yiyeceklerin dondurulmaması gerekir. Dondurulduklarında ve çözüldüklerinde dokularını, tatlarını veya besin değerlerini kaybedebilirler. Bu makale size dondurmaktan kaçınmanız gereken yiyecekleri ve nedenlerini öğretecektir.
DONDURMAMANIZ GEREKEN 7 YİYECEK
1. Yapraklı yeşillikler
Yapraklı sebzeleri dondurmayın çünkü suları donarak küçük buz parçalarına dönüşür. Bu buz parçaları yaprakların duvarlarını kırar. Yani yeşilliklerin buzunu çözdüğünüzde yumuşaklaşırlar ve yenmesi pek de lezzetli olmaz. Bir zamanlar çıtır ve taze olan yapraklar güzel dokularını kaybeder ve ıslak hale gelir. Yapraklı yeşillikleri daha uzun süre saklamanız gerekiyorsa, önce onları beyazlatmak isteyebilirsiniz. Haşlama, yeşilliklerin kısaca haşlanması ve ardından soğuk suya konulması anlamına gelir. Bu süreç renklerinin ve besin değerlerinin korunmasına yardımcı olabilir.
2. Süt ürünleri
Bazı süt ürünleri dondurulmaz çünkü bu ürünleri dondurduğunuzda içlerindeki yağ ve su ayrılma eğilimindedir. Bu ayrılma, onları çözdürdüğünüzde dokuların grenli veya kıvrımlı hale gelmesine neden olur. Bu süt ürünleri arasında süt, peynir ve yumuşak peynir bulunur.
Sert peynirler ve tereyağı donmaya daha iyi dayansa da, ricotta ve süzme peynir gibi yumuşak peynirler en iyi tadı ve dokuyu elde etmek için taze olarak tüketilmelidir. Süt ürünlerini muhafaza etmek istiyorsanız buzdolabında saklamanız ve önerilen raf ömründe kullanmanız daha doğru olacaktır.
3. Kabuklu yumurtalar
Yumurtaları hala kabuklarındayken dondurmak zor olabilir çünkü içerideki sıvı dondukça genişler ve muhtemelen kabuğun çatlamasına neden olur. Kabuk bozulmadan kalsa bile yumurta aklarının ve sarılarının kıvamı değişebilir, kalınlaşıp jelatinimsi bir hal alabilir ve bu da yenmesi hoş değildir. Bu sorunu önlemek için yumurtaları dondurmadan önce açıp hafifçe çırpabilirsiniz. Daha sonra bunları hava geçirmez bir kaba dökün. Bu sayede yumurtalar sorunsuz bir şekilde donacak ve daha sonra kullandığınızda dokuları çok daha iyi kalacaktır.