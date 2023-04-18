Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren 5 işaret
Sağlıklı ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürebilmek yüksek duygusal zekaya sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle duygusal zeka durumunuzu tespit etmek hem sizin sosyal hayatınız hem de çevrenizdeki insanlar için önem taşımaktadır. İşte duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler...
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Duyguları değerlendirme ve anlama yeteneği olarak tanımlanan duygusal zeka, sosyal ilişkilerde oldukça önemli bir yere sahiptir.
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Sağlıklı ilişkiler kurmak ve sürdürmek için duygusal zekanızın belirli bir seviyede olması gerekir. Ancak bireylerin duygusal zekaları düşük ise bu durum sosyal ilişkilerine ve tüm yaşantısına olumsuz olarak yansıyabilir.
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Bu nedenle düşük duygusal zeka belirtilerini bilmek ve bu belirtileri ortadan kaldırmak için çaba göstermek, düşük EQ'ye sahip bireyler için önemlidir.
İŞTE DUYGUSAL ZEKA DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ:
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DUYGU YÜKLÜ DURUMLARLA BAŞ EDEMEME
Yoğun duygular yaşamaktan kaçan duygusal zekası düşük olan bireyler, gerçek duygularını başkalarından gizlemeyi tercih ederler.
Bu sebeple çoğu zaman duygusal yoğunluğa neden olan olaylarla alay etme eğiliminde bulunurlar.