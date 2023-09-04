Ejder meyvesinin sağlığa faydaları ve yemeniz için 8 neden

Ejder meyvesi size ilginç bir görünüme sahip gibi gelebilir. Genellikle yeşil yaprakları olan sıcak pembe veya sarı bir kabuğa, içinde etli beyaz bir maddeye ve siyah tohumlara sahiptir. Adı biraz korkutucu olabilir ama birçok faydası vardır. İster sindirim sorunu ister zayıf bağışıklık sistemi olsun, ejderha meyveleri sağlığınız için faydalı olabilir.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde 2017 yılında yayınlanan bir çalışmanın araştırmacıları, meyveyi yedikten sonra kan şekerinin azalmasına yönelik bir eğilim fark ettiler. Ejder meyvesinin sağlığa faydalarını ve besin değerini öğrenmek için okumaya devam edin.

EJDER MEYVESİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Ejder meyvesi etkileyici bir besin profiline sahiptir. 100 gram ejder meyvesinin (pembe renkli olanı) besin değeri yaklaşık olarak şöyledir:

Ejder Meyvesi Kalorisi ve Besin Değeri

Kalori – 60 kcal

Karbonhidratlar – 9 gram

Lif – 1,5 gram

Şekerler – 8 gram

Protein – 1 gram

Yağ – 0,4 gram

C Vitamini – 9 mg

Kalsiyum – 9 mg

Demir – 0,9 mg

İŞTE EJDER MEYVESİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Ejder meyvesi antioksidanlarla yüklü

Ejder meyvesi, hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan C vitamini gibi antioksidanlarla yüklüdür. Bu, genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir.

2. Sindirim sağlığına

Ejder meyvesindeki yüksek lif içeriği sağlıklı sindirimi destekleyebilir. Uzman, Health Shots'a diyet lifinin düzenli bağırsak hareketlerini desteklediğini, kabızlığı önlediğini ve sağlıklı bir bağırsak ortamını desteklediğini söylüyor.

3. Kalp sağlığına faydası vardır

Ejder meyvesi, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek lif ve faydalı yağlar içerir. Ayrıca kalp hastalığı riskini azaltarak kalp sağlığını geliştirebilecek doğal bileşikler de içerir.

4. Bağışıklık sistemine destek olur

Ejder meyvesindeki C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynar. Vücudunuzun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olabilmesi için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacınız var. Bu, mevsim değiştiğinde her zaman hastalanmayacağınız anlamına gelir.

5. Hidrasyon ve elektrolit dengesi

Ejder meyvesi yüksek su içeriğine sahiptir ve bu da susuz kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca sıvı dengesini ve kas fonksiyonunu korumak için çok önemli olan potasyum gibi temel elektrolitleri de sağlar.

6. Kilo yönetimi

Kalori alımına dikkat edenler, kalorisi nispeten düşük olduğu için ejderha meyvesini diyetlerine dahil edebilirler. Aşırı kalori tüketimine katkıda bulunmadan doyurucu ve besleyici bir atıştırmalık olabilir.

7. Cilt sağlığı

Ejderha meyvesi, daha sağlıklı bir cilde katkıda bulunabilecek vitaminler ve antioksidanlar içerir. Singhwal, ejderha meyvesindeki C vitamininin cilt elastikiyeti için gerekli olan ve kırışıklıkların görünümünü azaltan kolajen üretimine yardımcı olduğunu söylüyor. Antioksidanlar cildin yaşlanmasına katkıda bulunabilecek oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olur. Ancak sadece bu meyveye güvenmeyin. Sağlıklı bir cilt için doğru cilt bakımı rutinini uyguladığınızdan emin olun.