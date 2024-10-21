En sağlıklı peynir: Suçluluk duymadan tüketebileceğiniz 8 peynir türü
Peynir, birçok sağlık faydası olan bir süt ürünüdür. Hangi peynir çeşidinin sağlık için iyi olduğunu merak ediyor musunuz? İşte deneyebileceğiniz en sağlıklı 7 peynir çeşidi...
Peynir, atıştırmalık veya kahvaltı olarak tüketilebilen çok yönlü bir süt ürünüdür. Bu süt ürünü ekmek, meyve, kuruyemiş ve makarnayla iyi gider. Süt proteinlerinin, özellikle kazeinin pıhtılaşmasıyla oluşturulur. İşlem, genellikle inek, keçi veya koyundan elde edilen sıvı sütü, daha sonra çeşitli peynir türleri üretmek için işlenen katı lor ve peynir altı suyuna dönüştürür. Her peynir türü, özellikle protein ve kalsiyum olmak üzere besin açısından zengindir. Bu nedenle, bu peynir çeşitleri kas oluşturmaya ve kemik sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere birçok sağlık yararı sunar. Bu sağlık yararlarından yararlanmak için yiyebileceğiniz en sağlıklı peynir seçeneğini öğrenin.
EN SAĞLIKLI PEYNİR: HANGİLERİ EN İYİSİ?
İşte mutlaka denemeniz gereken en sağlıklı peynir çeşitlerinden bazıları:
1. Süzme peynir
ABD Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre süzme peynirin besin değeri (100 gram başına).
- 8.33 gram protein
- 6.41 gram karbonhidrat
- 0.6 gram lif
- 96 mg kalsiyum
- 13.5 mg C vitamini
- 1.6 gram yağ
Süzme peynir gibi protein açısından zengin yiyecekler tüketmek, tok hissetmenizi sağlayabilir ve genel kalori alımını azaltmanıza yardımcı olabilir, bu da kilo kaybına yardımcı olabilir.
2. Beyaz Peynir
USDA'ya göre beyaz peynirinin besin değeri (100 gram başına).
- 14,2 gram protein
- 493 mg kalsiyum
- 3,88 gram karbonhidrat
- 19 mg magnezyum
- 337 mg fosfor
- 62 mg potasyum
- 1140 mg sodyum
- 2,88 mg çinko
Bu peynir türü protein, kalsiyum ve fosfor açısından zengindir ve 2014 yılında The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre güçlü kemiklere sahip olmaya yardımcı olabilir. Ancak yüksek sodyum içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmelidir.
3. Parmesan peyniri
USDA'ya göre parmesan peynirinin besin değeri (100 gram başına).
- 28,4 gram protein
- 27,8 gram yağ
- 13,9 gram karbonhidrat
- 853 mg kalsiyum
- 1800 mg sodyum
- 627 mg fosfor
Uzman, "Kalsiyum ve protein açısından zengindir ve bu da onu kemik sağlığı ve kas iyileşmesi için ideal hale getirir" diyor. Ayrıca laktoz intoleransı olan kişiler için sindirimi daha kolaydır çünkü peynirin olgunlaşması (genellikle 12 ay) laktoz içeriğini azaltır.