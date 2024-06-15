Göbek yağını azaltmak için en etkili 10 karın egzersizi
İşte göbek yağlarını eritmek için denemeye değer 15 karın egzersizi! Sadece düz bir karın elde etmenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda vücudunuzu da şekillendirecekler.
Karın yağları, kurtulmak için en inatçı yağlar olabilir! Kadınlarda hormonal değişiklikler, stres, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı, göbek yağının başlıca nedenleri olabilir. Kilo almanın nedenleri farklılık gösterse de, kilo vermek bir egzersiz rutinine n bağlılığı gerektirir. Karın egzersizleri özellikle aşırı göbek yağlarının yakılmasında faydalıdır. Bu egzersizler özellikle çekirdek ve karın kaslarını hedef alır ve aynı zamanda genel vücut gücünü ve kondisyonunu artırır. Bölgesel zayıflama sadece bir efsane olduğundan, tek başına egzersiz sizi kilo verme hedeflerinize yaklaştıramaz. Sağlıklı bir diyet uygulamalı ve aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da kontrol altında tutmalısınız.
GÖBEK YAĞINI AZALTMAK İÇİN KARIN EGZERSİZLERİ
1. Mekik
Mekik gibi karın egzersizleri, karın kaslarını şekillendirmek ve göbek yağlarını yakmak için en etkili egzersizlerden biridir.
Egzersizi gerçekleştirmek için dizleriniz bükülmüş ve ayaklarınız yere düz basacak şekilde sırt üstü yatın. Ellerinizi başınızın arkasına, dirseklerinizi dışarı doğru yerleştirin. Sırtınızın alt kısmını yerde tutarak karın kaslarınızı kullanarak omuzlarınızı yerden kaldırın. Yukarı çıkarken nefes verin ve başlangıç pozisyonuna dönerken nefes alın. 15-20 tekrardan oluşan üç set hedefleyin.
2. Dağcı tırmanışı
Dağ tırmanışçılarının, göbek ve karın kasları da dahil olmak üzere birden fazla kas grubunu hedef alan tam vücut egzersizi olduğu biliniyor.
Dağcı tırmanışı hareketi yapmak için, elleriniz doğrudan omuzlarınızın altında olacak şekilde plank pozisyonunda başlayın. Bir dizinizi göğsünüze doğru çekin, ardından sanki yerinde koşuyormuş gibi hızla bacaklarınızı değiştirin. Egzersiz boyunca merkez bölgenizi meşgul tutun. Bu egzersizi 30-60 saniye boyunca üç set halinde gerçekleştirin.
3. Rus dönüşü
Rus dönüşü eğik kasları çalıştırarak karnınızın yan taraflarının tonlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda çekirdek gücünü, stabiliteyi ve dengeyi de geliştirir.
Rus dönüşü gerçekleştirmek için dizleriniz bükülü ve ayaklarınız yerden hafifçe kaldırılmış şekilde yere oturun. Sırtınızı düz tutarak hafifçe geriye yaslanın. Ellerinizi bir arada tutun ve bir tekrarı tamamlamak için gövdenizi önce sağa, sonra sola çevirin. Elinizde bir ağırlık veya sağlık topu tutabilirsiniz. 20 bükülmeden oluşan üç set hedefleyin.