3 süper besin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Daha uzun bir yaşam için bu besinlere yer açın!

Yaşınıza uzun yıllar eklemenin formülü için mutfağınızdan bunları eksik etmeyin!



SARIMSAK: Ağızda keskin bir koku bıraksa da bu minik sebze 33 çeşit kükürtlü bileşik, 17 çeşit aminoasit, potasyum, selenyum ve çinko barındırıyor.



YABAN MERSİNİ: Etken maddesi antosiyonidinler, C vitamini, E vitamini ve beta-karoten, kansere karşı savaşan elajik asit, kan şekeri ve kan kolesterolünün dengelenmesinde önemli etkiye sahip lifler ve pektini içeriyor.



GREYFURT: C vitamini deposu greyfurt pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterdiği kanıtlanan likopen ve liminoid içeriyor.