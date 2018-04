Tansiyonunuzu doktora ölçtürüyorsanız dikkat! Hekim karşısında heyecanlanan hastanın kan basıncı yükseliyor!

Yüksek tansiyon kontrolüne ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar, hastaların hekim karşısında beyaz önlük etkisi dolayısıyla heyecanlandığı ve bu yüzden kan basıncının yükseldiğini ortaya koydu. Ölçümlerin evde yapılması halinde ise bu durum ortadan kalkıyor.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Güler, kalp ve damar hastalıklarında yüksek tansiyonun önemli bir etken olduğunu belirterek, kontrol altına alınmaması halinde kalp krizi, inme ya da kalp yetmezliği riskinin artacağını söyledi.Türkiye'nin de hipertansiyon sıklığı açısından risk altındaki ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Güler, ülkede her üç kişiden birinde yüksek tansiyon görüldüğünü dile getirdi.Güler, Türkiye'de yüksek tansiyon tedavi başarısının yüzde 54 olduğunu anlatarak, genellikle hastalığın önemsenmediğini ya da farkına varılmadığını bildirdi.2013 ve 2014 yılında yayımlanan Amerika, Avrupa, İngiltere ve Kanada kılavuzlarına göre, yüksek tansiyonda hastanın kan basıncının 140/90 mm Hg'nın üzerinde olması gerektiğinde uzlaşıldığını belirten Güler, "Buna karşı çıkan hiçbir ülke yoktur" dedi.Güler, klinikte kan basıncı ölçümünün standart olduğunu, ancak son yıllarda klinik dışı kan basıncı ölçümüne ağırlık verildiğini dile getirerek, bilimsel çalışmaların hastanelerde yapılan kontroller sırasında hastaların tansiyonlarının yükseldiğini ortaya koyduğunu bildirdi. Güler, şunları kaydetti:"Yapılan çalışmalar, hastaların hastanelerde heyecanlanarak tansiyonların yükselmesi doktorun beyaz önlük etkisinden kaynaklandığını gösteriyor.Kimi zaman bu durum hastaların yüksek tansiyonlarının olduğu yanılgısını yaratabiliyor. Bunun için de evde tansiyon ölçümüne ağırlık verilmesi gerekiyor. Çünkü, bu sayede hastaların heyecanlanmasından kaynaklanan kan basıncı yükselmeleri (beyaz gömlek etkisi) ortadan kaldırılabiliyor.Yüksek tansiyon denilebilmesi için evde her gün düzenli tansiyon ölçümünün yapılması gerekiyor. Yeni kılavuza göre, evde ölçülen kan basıncı değeri ortalamasının 135/85'i geçmesi halinde kişinin hipertansiyon açısından değerlendirilmesi gerekiyor."Güler, evde tansiyon ölçümünün, kolay, ucuz, pratik olması olması açısından da avantajlı olduğunu belirterek, uygulamanın evde yapılması durumunda gün içinde çok sayıda ölçüm gerçekleştirildiğini, hastanın aylar boyunca düzenli takibinin yapılabildiğini ve tedaviye uyumun arttırılabildiğini söyledi.Prof. Dr. Güler'in verdiği bilgiye göre, doğru bir tansiyon ölçümü için uygulamanın sağ koldan yapılması ve bileğin kalp seviyesine kaldırılması gerekiyor.Dijital cihazlar kullanılabiliyor ve tansiyon ölçümünün günde 3 kez bakılması istenirken; hastanın ölçüm yapılırken aç olmasına özen göstermesi talep ediliyor. Her ölçümün düzenli olarak saati de belirtilerek kaydedilmesi ve yaklaşık bir haftalık yapılacak uygulama sonrasında sonuçların hekime gösterilmesi isteniyor.(AA)