Boğaz ağrısına karşı bitki çaylarının gücünden faydalanabilirsiniz. Ancak hangi bitki çayını içeceğiniz ve nasıl demleyeceğiniz de çok önemli.

Havalar soğumaya başlayınca hastalıklar da peşi sıra geliyor. Genellikle boğaz ağrısıyla gelen ve hapşırık, öksürük, burun akıntısı ile seyreden hastalıklara karşı güçlü olmak için bitki çaylarından destek alabilirsiniz. Boğaz ağrılarını hafifletmeye ve boğazın yumuşamasını sağlamaya yardımcı olan bitki çayları, iltihabın giderilmesine de destek oluyor. Boğaz ağrısı şikayetlerine çözüm olabilecek bitki çaylarının doğru demlenmesi de çok önemli. Acıbadem Etiler Tıp Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, boğaz ağrısına iyi gelen bitki çaylarını ve demleme kurallarını anlattı.

Ada çayını demlerken dikkat!

Ada çayının yapraklarında bulunan uçucu bileşenler; ağız ve boğaza yerleşen enfeksiyon ve iltihapları gidermeye yardımcı oluyor. Fakat uçucu bileşenlerden etkin bir şekilde yararlanabilmek adına demleme tekniği de büyük bir önem taşıyor.

1 bardak kaynamış suya 2-3 poşet adaçayı ilave edip 10-15 dakika ağzını kapatarak demlenmesine izin verin. Günde 2 fincan kadar tüketebilirsiniz.

Boğaz kuruluğuna nane çayı

Nane çayının içeriğinde bulunan uçucu bileşenler boğazın yumuşamasına ve kuruluğun giderilmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle günde 1-2 fincan içebilirsiniz. Fakat reflü probleminiz varsa uzak durmalısınız.

Boğaz ağrısı için nar kabuğu çayı

Narın kabuğunda bulunan polifenolik bileşenler boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin etkinliğini azaltarak boğaz ağrısına çözüm olabiliyor. Nar kabuğunu yemek yerine kurutup çay olarak tüketmek daha sağlıklı. Bu aynı zamanda kabuğunda bulunan alkoloidin fazla tüketiminin de önüne geçilmesini sağlıyor. 2 çay kaşığı kurutulmuş nar kabuğunu, üzerine 1 bardak su ilave ederek kapalı ve mümkünse cam bir fincanda 10 dakika demleyerek içebilirsiniz.

Boğaz yanması için karanfil

Karanfilin içeriğinde bulunan öjenol isimli uçucu bileşen boğazdaki yanmayı gideriyor. Ağız, boğaz yolu enfeksiyonlarında ise antiseptik ve ağrı giderici olarak görev alıyor. Çiğneyerek tüketebileceğiniz gibi günlük olarak içilen çayların içerisine de karanfil ilave edebilirsiniz.

Balgam söktürmek için meyan kökü

Meyan kökünün içeriğinde bulunan saponin tipi bileşenler boğazda oluşan balgamın sıvılaşmasını sağlayarak atılmasına yardımcı oluyor. 3 bardak suya, 3 tatlı kaşığı meyan kökü ilave edip, 15 dakika demledikten sonra günlük olarak tüketebilirsiniz.