‘Konka’ burun içerisinde, her iki burun tarafından üçer, bazen dörder adet bulunan ve şişip inerek burun solunumunu düzenleyen yapılardır. Damarlar kan ile dolduklarında bu yapılar şişer ve damarlar büzüldüğünde küçülürler.

Konkalar ne zaman problem yaratır? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Değirmenci anlatıyor…



Ne zaman problem yaratırlar?

Yapısı ve fonksiyonu normal olan konkalar sadece burun içerisini ikiye ayıran duvarlarda bir eğrilik olduğunda şiştikleri zaman o tarafta tıkanıklık meydana getirirler. Bu olay sadece burun duvarının düzeltilmesi ile giderilebilir.



Yapısal bozukluklar nelerdir?

Normalden büyük veya küçük olabilirler. Üzerlerinde polip oluşabilir, nadir de olsa tümör ve bazı kronik rahatsızlıklarda dokusu ve dolayısı ile yapısı bozulabilir.



Fonksiyonel bozuklukları nelerdir?

Gün boyu düzenli aralıklarla şişip inen bu yapılar halk arasında ‘burun eti’ olarak bilinir. Bazı hastalıklarla beraber büyürler veya fonksiyonları bozulur ve normalden fazla şişerek kişiyi rahatsız ederler. Yapısal bozuklukları şayet belirli dönemlerde oluyor ve ilaç ile düzelebiliyorsa ilaç tedavisi uygulanabilir. Sürekli fonksiyon bozukluğu göstermişler veya ilaçlarla küçülemeyecek, geri dönüşümsüz bir yapıya ulaşılmışlarsa cerrahi olarak, lazerle, Shaverle ya da son yıllarda sık kullanılan Radyofrekans yöntemi ile küçültülürler.



Dışarıda bir cilt kesisi, fazla bir şişme ve rahatsızlık hissi olmamasına rağmen bir burun operasyonu geçireceksiniz. Bundan dolayı, gerekli önlemleri almanız gerekecektir. Orta konkada ise en sık görülen problem etin içinin havayla şişmesidir. Buna konka bülloza adı verilir. Geniz akıntısına yol açabilir. Çok iriyse burun tıkanıklığı da yapar. Tedavisi cerrahi olarak dış yarısının çıkarılmasıdır. Polipli burunlarda bazen konkaların bir kısmı da polipleşmiş olabilir. Bu durumda polipleşmiş kısımları da çıkarmak gerekir.