Diş tedavisinde hızlı&etkili çözümler

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Teknolojik gelişmeler diş hekimliğinde de tedavi yöntemlerini geliştiriyor. Yeni uygulamalar hasta sağlığı açısından hız ve faydayı beraberinde getiriyor. Lazer gibi tedavi yöntemleriyle kısa sürede iyi sonuçlar alınması hedefleniyor. Kanser tedavisi gibi bazı özel durumlarda da hastaya tam kapsamlı tedavi planı hazırlanıyor.

Teknolojinin geldiği nokta özellikle insan sağlığı alanında maksimum faydanın elde edilmesini hedefliyor. Diş hekimliği açısından da gelişmeler gün geçtikçe artıyor ve büyük bir aşama kaydediliyor. Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Pınar Baksı Cebe, hasta sağlığı açısından pek çok avantajı olan lazer uygulamalarını anlattı. Son teknolojiden faydalanılan kanser tedavisi sürecinde ise özellikle ağız-diş sağlığı konusunda hastanın bilmesi gerekenleri de paylaştı.



Lazer diş tedavilerinde nasıl kullanılıyor?

Lazer, güncel alternatif tedavi yöntemlerinden biri. Diş hekimliğinde sadece diş beyazlatma ve yumuşak doku operasyonlarında kullanılan lazer enerjisi, günümüzde daha geniş alanlarda kullanılır hale getirildi. Diş çürüklerinin temizlenmesi, kanal tedavileri, diş dolguları, çene kemiğinde ve dişetlerinde her çeşit cerrahi işlemler, dişetlerinin şekillendirilmesi, estetik diş tedavileri, koyu renkli dişetlerinin renginin açılması (dişeti peeling’i), uçuk ve aft tedavileri lazer ile yapılabiliyor. Lazerle yapılan diş beyazlatma işlemleri ise diğer yöntemlere göre daha kısa sürede daha iyi sonuç veriyor.



Diğer yöntemlere göre farkları neler?

Lazer enerjisi ile dişe ait tüm dokularda bulunan çürükler temizlenebiliyor. Dişe temas edilmeden çalışıldığı için hastada ağrı oluşmuyor ve anesteziye gerek kalmıyor. Ayrıca lazer enerjisinin özelliğinden dolayı steril bir ortam yaratılıyor ve daha sonra oluşabilecek çürükler önlenmiş oluyor. Cerrahi işlem aşamaları basitleşiyor ve tedavi genelinde zaman kazanılıyor.

