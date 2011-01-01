Sıcak hava ve ter gibi nedenlerden ötürü ciltteki gözeneklerin tıkanarak cildin üst tabakasında meydana gelen kırmızı kabarcıklara verilen isim olan isilik, genel olarak bacak arası, yüzde boyun çevresi, alın, sırt, karın ve göğüs bölgesinde ortaya çıkmaktadır.

Tıp dilinde milierya olarak adlandırılan isilik, ter gözeneklerinin tıkanması sonucunda terin cildin alt kısmında kalması ile meydana geliyor. Kırmızı kabarcıkların ve deri dökülmelerinin eşlik ettiği rahatsızlık kaşıntı ile kendini gösteriyor. İsiliğin daha ağır vakalarında kırmızı sulu baloncuklar oluşur ve bu baloncuklar ciddi kaşıntılara neden olur. Sadece bebeklerde değil yetişkinliklerde sıklıkla karşılaşılabilen bir cilt problemidir. Her ne kadar hemen hepimiz sıcağı seviyor olsak da isilik gibi rahatsızlıkların görülmesi aşırı sıcaklara bir tepki duyulmasına neden olmaktadır.



İsilik nedenleri

• Fazla kilo

• Bakterilere bağlı cilt enfeksiyonları

• Bazı ilaçların yan etkileri

• Sıcak ve nemli hava

• Ter bezlerinde meydana gelen çalışma sorunları

• Toz, kir ve kötü hava şartlarında çalışmak.



Yetişkinlerde isilik nasıl geçer?

İsilikten kurtulmak için evde uygulayabileceğiniz pek çok doğal yöntem mevcut. Eğer isiliğiniz çok ileri seviyede değilse aşağıda belirteceğimiz doğal yöntemler sayesinde kısa sürede şikayetlerinizin önüne geçebilirsiniz. Eğer isilik çok daha ağır bir şekilde ilerlemişse mümkün olan en kısa zamanda bir doktora görünmenizde fayda var.







Soğuk kompres

İsiliğin meydana geldiği bölgeye uygulanacak olan soğuk bir kompres cildin kısa sürede yatışmasına olanak sağlayacaktır. Temiz bir beze birkaç parça buz küpü koyarak ya da dolapta soğuttuğunuz bir pet şişeyi isilik olan bölgeye tutmanız rahatlamanızı sağlayacaktır.



Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi içeriğindeki maddeler sayesinde yatıştırıcı bir özelliğe sahiptir. Cilt kısa sürede eski haline döner. Ayrıca yulaf ezmesi iltihap ve kaşıntı önleyici özelliğe de sahiptir. Küvet ya da leğeni soğuk su ile doldurun. İçerisine 1 su bardağı yulaf atarak karıştırın. Bu su içerisinde 20-30 dakika süresince bekleyin. Sabunsuz olarak duş alın. Bu uygulamayı haftada 2 kez tekrarlayarak isilik rahatsızlığına veda edebilirisiniz.



Karbonat

Karbonat cildin üzerinde bulunan ter ve kirleri temizlerken cildin Ph dengesini de temizlemeye yardımcı olur. Ciltteki ölü hücrelerin de kısa sürede ortadan kalmasını sağlayarak çok daha aydınlık bir cilt görünümü kazanmanıza olanak sağlar. Bir kap içerisine 2 su bardağı soğuk su ve 1 yemek kaşığı karbonat koyun. İyice karışmasını sağlayın. Daha sonra içerisine temiz bir bez koyun ve fazla suyu sıkın. İsilik olan bölgenin üzerine serin ve 10 dakika süresinde bezi orada bırakın. Bu işlemi bir hafta boyunda günde 5 kez uygulayabilirsiniz.



Yüzde isilik

Vücudun pek çok yerinde çıkabilen isilik yüz bölgesinde de kendini gösterebilmektedir. Yüzdeki isiliğin geçmesi için bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyerek karıştırın. İçine temiz bir bez sokup çıkartın ve fazla suyunu sıkın. Bezi isilik olan bölgeye serin ve 10 dakika boyunca bekletin. Bu işlemi bir hafta boyunca günde 4 kez tekrarlayabilirsiniz.







Bebeklerde isilik

Bebeklerin cildi yetişkinlere kıyasla çok daha duyarlı ve hassastır. Bu da gözeneklerin çok daha kolay tıkanmasına neden olmaktadır. Bebeklerde isiliğin belli başlı sebeplerin arasında bol nemlendirici kullanma ve pamuklu olmayan giysilerin kullanılmasıdır.



Bebeklerde isilik nasıl geçer?

Eğer bebeğiniz isilik olmuşsa yapmanız gereken ilk şey giysilerini çıkartarak cildinin nefes almasını sağlamak olmalıdır. Ardından isilik olan bölgeyi ılık bir su ile yıkayın. Bunu yaparken ovmamaya ve sabun kullanmamaya özen göstermelisiniz. Özellikle bebeğiniz fazla kilolu ise kıvrım bölgelerine fazladan özen göstermeniz yerinde olacaktır. Bebeğinizin isiliği 4 günlük süre boyunca geçmediyse, yayılıyorsa ve hatta ateş meydana gelmeye başladıysa mutlaka bir uzmana göstermeniz gerekmektedir.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Sivilcelerden kurtulma yolları TIKLAYIN