Bademin faydaları neler?

• Badem içeriğindeki yüksek lif oranıyla bağırsak hareketlerini artırır.

• E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynak. Ayrıca, çinko, selenyum, bakır ve niasin içerir.

• Düzenli badem tüketmek kötü kolesterolü düşürür.

• Her zaman çiğ, kavrulmamış ve tuzsuz olanını tercih edin, 15 adetten çok yemeyin. İş yerinizde ve çantanızda 10-15’lik küçük paketler şeklinde bulundurabilirsiniz.

• Mümkünse kabuklu ve kabuğu kolay kırılabilir olanlardan tercih edin.

• Ara öğünlerde özellikle tercih edin, sizi tok tutacaktır. Kolaylıkla her yere taşınıp tüketilebildiğinden kolay bir ara öğün seçeneğidir.

• Meyveyi bademle birlikte yerseniz glisemik endeks düşer, tok kalırsınız.

