Kar üzerinde keyiﬂi bir tatil geçirmek için bu 6 öneriye kulak verin.

1-Dayanıklılığınızı artırın: Kayak öncesi yapacağınız egzersizlerle kaslarınızı güçlendirmek, dengenizi ve eklemlerinizin hareket kabiliyetini artırmak yaralanmaları da kayda değer bir oranda azaltıyor. Core egzersizlerinin yanı sıra squat, lunge gibi kalça ve bacaklar için etkin bir çalışma sunan hareketleri de kuvvet antrenmanlarınıza ekleyin.



2-Yoga ile esneyin: Sakatlanmalardan korunmak ve esnekliğinizi artırmak için yoga yapın. Kayak ve snowboard tutkunlarının kondisyon programlarının bir parçası olarak yoga yapması da tavsiye ediliyor.



3-Kardiyo egzersizleri yapın: Yüzme, koşu, bisiklet, kürek gibi kardiyo antrenmanları kış sporlarında performansı artırmak açısından önemli.



4-Hidrasyon kışın da önemli: Yüksek irtifada ve soğuk havada bol bol su içmeye özen gösterin. Kafeinli içecekleri ve alkolü aşırı tüketmekten kaçının. Alkol reflekslerinizin zayıflamasına ve performansınızın düşmesine neden oluyor.



5-Katmanlar halinde giyinin: Kayak pistlerindeki soğuk hava üç katman halinde giyinmenizi gerektiriyor: Baz, orta katman ve dış kabuk. Katmanları doğru bir şekilde oluşturmak pistlerde soğuktan korunarak rahatça hareket etmenizi sağlıyor. Giysilerin en iyi yalıtımı sağlaması ve nemi vücuttan uzaklaştıran kumaşlar seçilmesi kuru ve sıcak kalmanızı garantiliyor.



6-Cildinizi koruyun: Soğuk ve rüzgar cildi kurutup güneş yanığına benzeyen kızarmalara neden oluyor. Ayrıca dağlarda atmosferin kalınlığı daha az olduğundan güneşin zararlı etkileri daha kolay ulaşıyor. Kar ultraviyole ışınlarını yansıtarak güneşin zararlı etkilerini artırıyor. Açıkta kalan bölgelere güneş kremi sürün. Yine nemlendirici kremler rüzgar yanığını önlemede işe yarayabilir.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

