Kayısı, radyoterapinin yan etkilerini önlüyor

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Kayısının, radyoterapinin yan etkilerini önlediği belirlendi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafından deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmada, kayısının, radyoterapinin yan etkilerini önlediği tespit edildi.



Karabulut, çevresel kanserojen maddelerin oluşturduğu karaciğer hasarına karşı radyoterapi (X ışınlarının biyolojik etkisine dayanan tedavi yöntemi) alan hastalarda, bu tedavinin birtakım olumsuz etkileri görüldüğünü söyledi.



Bu yan etkileri önlemek amacıyla deney hayvanları üzerinde "Kayısının DMBA ile İndüklenen ve Radyoterapiyle Oluşan Karaciğer Hasarını, Hücre Ölümünü ve Oksidatif Stresi Azaltması" adlı çalışma yaptıklarını kaydeden Karabulut, "Deney hayvanlarına kayısı verdiğimizde olumlu etkileri olup olmayacağını gözlemlemek istedik. Deney hayvanlarını gruplara ayırdık. Bir gruba kanserojen maddeyle radyoterapiyi uyguladık. Diğer bir gruba yine kanserojen maddeyle gıda takviyesi olarak kayısıyı verdik. Bir gruba da kanserojen madde, radyoterapi ve kayısıyı birlikte verdik. Bunlar, bizim çalışma gruplarımızdı" diye konuştu.



Karabulut, araştırma çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"3 grubumuzu da kontrol amaçlı yaptık. Direkt sadece kayısı yedirdiğimiz grup oldu, kanserojen madde verdiğimiz grup oldu, radyoterapinin tek başına verildiği grup vardı. Bunların etkilerini birbirleriyle kıyasladık ve 6 haftalık süreçte değerlendirdik. Kayısı yedirdiğimiz grupta, hem yaptığımız deneysel kan testleri sonucu hem de doku düzeyinde yaptığımız genetik testlerde çok olumlu etkileri olduğunu gördük. Karaciğer kanserine karşı kayısının gıda takviyesi olarak verildiğinde olumlu etkilerini gözlemledik. Diğer taraftan da radyoterapi uygulanan grupta da bunu da radyasyon onkolojisindeki arkadaşlarımızla yaptık, onların radyoterapi uygulamalarından sonra, çok ciddi anlamda da organik kayısıyı denedik, olumlu etkilerini gördük. Tabii kayısıyı gıda takviyesi olarak düşünmek lazım. Biz gıdayı yüzde 20 oranında kattık. Bu, günde 2-3 kayısıya tekabül ediyor. Bu anlamda olumlu etkileri olduğunu da

gözlemledik."



"Kayısı, hücrelerin ölmesini engelliyor"

Karaciğer kanseri oluşturdukları ve kayısı verdikleri deney hayvanlarında yaptıkları kan testlerinin sonuçlarına değinen Karabulut, "Kan testleriyle ilgili yaptığımız çalışmada, çok olumlu düşmeler olduğunu, hücre hasarını durdurmaya başladığını, olumlu etkileri olduğunu gördük. Apoptosis yolağı dediğimiz yolu bir oranda engellemeye çalıştığını gözlemledik. Vücudumuzdaki bu kanser hücreleri belirli bir hasara maruz kaldığında bir müddet sonra kendi kendini öldürmeye ve çoğalmaya başlıyor. Çoğalırsa, bütün vücuda yayılırsa etkilerini negatif göstermesi söz konusu. Deney hayvanları çalışması bazında olumlu etkileri gözlemledik. Bu apoptosis yolağını bir dereceye kadar kırdığını gördük. Yani kayısı, hücrelerin ölmesini ve hasarlanmasını, kanserojen maddelerin toksikolojik etkisini engelliyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Karabulut, kanser sonucunda hücrelerin öldüğünü belirterek, yaptıkları testler sonucunda kayısının hücre yenileyici etkisi olduğunu gözlemlediklerini söyledi.



Radyoterapinin sağlıklı hücreleri de öldürdüğünü savunan Karabulut, kayısının, radyoterapinin yan etkilerini önleyerek bunun önüne geçtiğini kaydetti.



Karabulut, araştırmanın Food and Chemical Toxicology adlı uluslararası bilimsel derginin haziran sayısında yayımlandığını bildirdi.



(AA)