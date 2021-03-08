Kıymık nasıl çıkartılır? 8 adımda evde kıymık çıkartma yolları

Küçük bir kıymık parçası cildinize battığında şaşırtıcı miktarda acıya neden olabilir. Ancak evde pratik yöntemlerle kıymıkları çıkartmak mümkün. Amerikan dermotoloji derneğinin kıymık çıkartmak için bazı pratik ipuçları var. İşte 8 adımda evde kıymık çıkartma yolları:

Kıymık olan alanı yıkayın ve kurulayın. Enfeksiyonu önlemek için ellerinizi ve etkilenen bölgeyi sabun ve suyla yıkayın; cildinizi hafifçe kurulayın. Kıymığı inceleyin. Kıymık çok küçükse, ne kadar büyük olduğunu ve cilde hangi yönden girdiğini görmek için bir büyüteç kullanın. Kıymığı çıkarmak için cımbız kullanın. Kıymığın bir kısmı dışarı çıkıyorsa cımbız kullanarak kıymığı nazikçe çekebilirsiniz. İlk önce cımbızın ucunu sterilize edin. Ardından kıymığı cilde girdiği yönde dışarı çekin. Kıymığı asla sıkmayın çünkü bu, çıkarılması daha zor olan daha küçük parçalara bölünmesine neden olabilir. Kıymığı çıkarmak için küçük bir iğne de kullanabilirsiniz. Kıymığın tamamı deri altına gömülmüşse, çıkarmak için küçük bir iğne kullanabilirsiniz. İlk önce iğneyi ve bir çift cımbızı sterilize edin. Daha sonra, bir büyüteçten bakın ve kıymığın bir ucundaki deri yüzeyini hafifçe delmek için iğneyi kullanın. Bu, bir arkadaşınızdan veya aile üyesinden yardım gerektirebilir. Kıymığın bir kısmını dikkatlice itmek için iğneyi kullanmaya devam edin. Kıymığın bir ucu dışarı çıkınca cımbızı kullanarak kıymığı nazikçe çekin. Kıymık çıkarıldıktan sonra, alanı sabun ve suyla yıkayın, vazelin sürün. İyileşene kadar alanı bir bandajla kapalı tutun. Kıymıkların çoğu evde güvenle çıkarılabilir, ancak bazıları tıbbi yardım gerektirebilir. Kıymığınız çok büyükse, derinse, gözünüzün içinde veya yakınında bulunuyorsa veya bölge enfeksiyon kapmışsa, doktorunuza veya bir dermatoloğa görünün.

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