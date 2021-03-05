Yanığa ne iyi gelir? Küçük yanıklar için evde doğal tedavi önerileri

Birinci derece yanıklar, yüksek dereceli yanıklar kadar ciddi olmasa da, oldukça fazla acıtabilir ve uygun şekilde tedavi edilmezse iz bırakabilir. Evde birinci derece yanığı tedavi etmek için dermatologların verdiği bu ipuçlarına bakabilirsiniz...

Birinci derece yanıklar çok yaygındır ve genelde biri yanlışlıkla sıcak bir soba, saç maşası veya saç düzleştiriciye dokunduktan sonra ortaya çıkar. Güneş yanığı ayrıca birinci derece yanık olabilir. Daha şiddetli olan ikinci veya üçüncü derece yanıkların aksine, birinci derece yanıklar yalnızca cildin üst tabakasını içerir. Birinci derece yanığınız varsa, cildiniz kırmızı ve ağrılı olabilir ve hafif şişlik yaşayabilirsiniz.

YANIĞA NE İYİ GELİR? EVDE DOĞAL ÖNERİLER

Birinci derece yanıkların çoğu evde tedavi edilebilir; ancak ne yapılacağını bilmek önemlidir. Birinci derece yanığı tedavi etmek için dermatologlar aşağıdaki ipuçlarını öneriyor:

1. Yanığı soğutun. Yanığı hemen soğuk musluk suyuna tutun veya soğuk, ıslak kompres uygulayın. Bu işlemi yaklaşık 10 dakika veya ağrı geçene kadar yapın.

2. Günde iki ila üç kez vazelin sürün.

YANIĞA DİŞ MACUNU SÜRÜLÜR MÜ?

3. Enfeksiyona neden olabileceğinden yanığa merhem, diş macunu veya tereyağı sürmeyin. Topikal antibiyotik uygulamayın.

4. Yanığı yapışmaz, steril bir bandajla kapatın. Kabarcıklar oluşursa, alanı kapalı tutarken kendi başlarına iyileşmelerine izin verin. Kabarcıkları patlatmayın.

5. Reçetesiz satılan ağrı kesiciler almayı düşünebilirsiniz.

6. Yanık olan yeri güneşten koruyun.

7. Yanık iyileştikten sonra, gölge arayarak, koruyucu giysiler giyerek veya 30 veya daha yüksek SPF'ye sahip geniş spektrumlu, suya dayanıklı bir güneş kremi uygulayarak bölgeyi güneşten koruyun. Yanık nedeniyle oluşan kızarıklık bazen haftalarca devam ettiğinden, özellikle koyu ten rengine sahip olanlarda bu, yara izini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Birinci derece yanıklar genellikle bir doktor tedavisi olmaksızın kendiliğinden iyileşir. Ancak birinci derece yanığınız çok büyükse, veya bu yanığa maruz kalan bebek veya yaşlıysa; yanığınızın daha şiddetli olduğunu düşünüyorsanız hemen acil servise gidin.

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