Kulak ağrılarını ciddiye alın!

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Kulak ağrıları, kanser belirtisi olabilir.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları (KBB) ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Karaman, orta yaş üstündeki bireylerde görülen kulak ağrılarının geniz, gırtlak ve yutak kanseri belirtisi olabileceğini söyledi.



Karaman, kulak ağrıların nedenlerinin psikolojik sorunlara dayandırılmasının yanlış olduğunu belirterek, konunun uzman hekimlerce değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.



Kulak ağrılarının birçok nedeni olabileceğine dikkati çeken Karaman, "Orta kulak, kulak kepçesi ve dış kulak yolunun iltihabı, kulak kiri, yüksek gürültü, kimyasal yanıklar, kulak travması, dış ve orta kulak tümörleri, kulak ağrılarının en sık nedenleridir. Bu nedenle ağrıları psikolojik olarak değerlendirmekten kaçınmalı, ağrıların sebepleri uzman hekimlerce yapılan

incelemeler sonucunda ortaya çıkarılmalıdır" diye konuştu.



Karaman, kulak ağrısı şikayeti olan orta yaş üstü bireylerin mutlaka hekimlere başvurması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Orta yaş kişilerdeki kulak ağrıları geniz, gırtlak, yutak ve özellikle alt yutak kanseri belirtisi olabilir. Bu nedenle ayrıntılı hikaye, endoskopik bakı ile geniz, gırtlak, yutak ve alt yutak gibi muayenesi zor bölgeleri de içeren detaylı kulak burun boğaz tetkikleri tanıya yardımcı olur. Tüm bu nedenlerden dolayı kulak ağrısı olan hastaların muhakkak kulak burun boğaz

uzmanı tarafından değerlendirilmesi zorunludur."



(AA)