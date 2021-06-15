Kulağınızdaki suyu çıkarmanın 11 yolu

Nedeni genellikle yüzmek olsa da herhangi bir suya maruz kalma nedeniyle kulak kanalınızda su sıkışabilir. Bu olursa, kulağınızda bir gıdıklanma hissi hissedebilirsiniz. Bu his çene kemiğinize veya boğazınıza kadar uzanabilir. Ayrıca duyamayabilir veya yalnızca boğuk sesleri duyabilirsiniz.

Genellikle su kendi kendine boşalır. Aksi takdirde, sıkışan su kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Dış kulağınızın dış işitsel kanalındaki bu tür kulak enfeksiyonuna yüzücü kulağı denir.

Kulağınızdan suyu kendi başınıza çıkarmak zor değil. Bu 12 ipucu yardımcı olabilir.

KULAK KANALINIZDAN SU NASIL ÇIKARILIR?

Kulağınıza su kaçarsa, rahatlamak için evde yapabileceğiniz birkaç çareyi deneyebilirsiniz:

1. KULAK MEMENİZİ SALLAYIN

Bu ilk yöntem, kulağınızdaki suyu hemen sallayabilir. Başınızı omzunuza doğru aşağı doğru eğerken kulak memenizi hafifçe çekin veya sallayın. Bu pozisyondayken başınızı iki yana sallamayı da deneyebilirsiniz.

2. YERÇEKİMİ YAP

Bu teknikle yerçekimi, suyun kulağınızdan akmasına yardımcı olmalıdır. Suyu emmek için başınızı bir havluya koyarak birkaç dakika yan yatın. Su yavaşça kulağınızdan akabilir.

3. BİR BOŞLUK YARATIN

Bu yöntem, suyu dışarı çekebilecek bir vakum yaratacaktır. Başınızı yana doğru eğin ve kulağınızı avuç içine alarak sıkı bir mühür oluşturun. Elinizi hızlı bir hareketle kulağınıza doğru hafifçe ileri geri itin, iterken düzleştirin ve çekerken çukurlaştırın. Suyun boşalmasına izin vermek için başınızı aşağı doğru eğin.

4. BİR FÖN MAKİNESİ KULLANIN

Kurutucudan gelen ısı, kulak kanalınızdaki suyun buharlaşmasına yardımcı olabilir. Fön makinenizi en düşük ayarına getirin. Saç kurutma makinesini kulağınızdan yaklaşık bir adım uzakta tutun ve ileri geri hareket ettirin. Kulak memenizi aşağı çekerken, ılık havanın kulağınıza üflemesine izin verin.

5. ALKOL VE SİRKELİ KULAK DAMLASINI DENEYİN

Alkol kulağınızdaki suyun buharlaşmasına yardımcı olabilir. Alkol ayrıca enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilecek bakterilerin büyümesini ortadan kaldırmaya da çalışır. Kulak kiri birikmesi nedeniyle sıkışan su oluşursa, sirke onu çıkarmaya yardımcı olabilir.

Kulak damlası yapmak için eşit miktarda alkol (%70 etil alkol) ve sirkeyi birleştirin. Steril bir damlalık kullanarak bu karışımdan üç veya dört damla kulağınıza uygulayın. Kulağınızın dışını nazikçe ovalayın. 30 saniye bekleyin ve solüsyonun akması için başınızı yana doğru eğin.

6. HİDROJEN PEROKSİT KULAK DAMLASI KULLANIN

Hidrojen peroksit solüsyonları, kulağınızda su tutabilecek birikintileri ve kulak kirini temizlemeye yardımcı olabilir. Kulaklardaki kulak kirini açmak için karbamid peroksit adı verilen üre ve hidrojen peroksit kombinasyonunu kullanan kulak damlalarını internette bulabilirsiniz.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birine sahipseniz bu yöntemi kullanmayın:

Dış kulak enfeksiyonu

Delikli bir kulak zarı

timpanostomi tüpleri (kulak zarı tüpleri)

7. DAHA FAZLA SU DENEYİN

Bu teknik kulağa mantıksız gelebilir, ancak aslında kulağınızdan su çekmeye yardımcı olabilir. Yan yatarak, temiz bir damlalık kullanarak etkilenen kulağı suyla doldurun. 5 saniye bekleyin ve etkilenen kulak aşağı bakacak şekilde çevirin. Tüm su tahliye edilmelidir.

8. REÇETESİZ SATILAN İLAÇLARI ALIN

Bir dizi reçetesiz (OTC) kulak damlası da mevcuttur. Çoğu alkol bazlıdır ve dış kulak kanalınızdaki nemi azaltmanın yanı sıra bakterileri öldürmeye veya kulak kiri ve kalıntıları gidermeye yardımcı olabilir.

ORTA KULAĞINIZDAN SU NASIL ÇIKARILIR?

Orta kulak tıkanıklığınız varsa, nedene bağlı olarak OTC dekonjestan veya antihistamin tedavisi yardımcı olabilir. Ambalaj üzerindeki talimatları izleyin. İşte denemek için başka çareler.

9. ESNEMEK VEYA ÇİĞNEMEK

Östaki borularınıza su sıkıştığında, ağzınızı hareket ettirmek bazen boruların açılmasına yardımcı olabilir. Östaki tüplerinizdeki gerilimi azaltmak için esneyin veya sakız çiğneyin.

10. VALSALVA MANEVRASINI GERÇEKLEŞTİRİN

Bu yöntem ayrıca kapalı östaki tüplerinin açılmasına da yardımcı olabilir. Çok sert üflememeye dikkat edin. Bu, kulak zarınıza zarar verebilir. Derin nefes al. Ardından ağzınızı kapatın ve parmaklarınızla burun deliklerinizi hafifçe sıkın.

Burnunuzdaki havayı yavaşça üfleyin. Bir patlama sesi duyarsanız, östaki borularının açıldığı anlamına gelir.

11. BUHAR KULLANIN

Sıcak buhar, östaki tüpleriniz aracılığıyla orta kulağınızdan su tahliyesine yardımcı olabilir. Sıcak bir duş almayı veya kendinize bir kase sıcak su ile mini sauna vermeyi deneyin. Büyük bir kaseyi buharda kaynayan sıcak suyla doldurun. Buharı içeride tutmak için başınızı bir havluyla örtün ve yüzünüzü kasenin üzerinde tutun. Buharı 5 veya 10 dakika boyunca içinize çekin ve ardından kulağınızı boşaltmak için başınızı yana doğru eğin.

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