Lösemi artık iyileşebilir!

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Bilim adamları lösemi tedavisi için uzun uğraşlar sonucu üretilen ilaçların yakında piyasaya çıkacağını müjdeledi!

Hematoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Dinçer, lösemiye yönelik sürdürülen ilaç çalışmalarından başarılı sonuçlar alındığını bildirerek, ilaç tedavisiyle lösemi hastalıklarının yüzde 80-90 iyileşeceğini, ilaçlarla kemik iliği nakline yakın sonuçların alınacağını ve kemik iliği hök hücre naklinin azalacağını belirtti.



İzmir Kent Hastanesi Hematoloji Uzmanı olarak görev yapan Dinçer, Amerika'da sürdürülen yeni ilaç çalışmalarından başarılı sonuçlar alındığını ve löseminin artık iyileştirilebilir hastalık olduğunu belirtti.



Dernek ve hastane olarak önemli isimleri Türkiye'deki hematologlarla buluşturduklarını anlatan Süleyman Dinçer, İstanbul'da 23 Nisan'da düzenlenen Avrasya Hematoloji Forumu'nda yer alan dünyaca ünlü uzmanların kan kanserlerinin tedavisindeki önemli gelişmeleri Türk meslektaşlarıyla paylaştığını ifade etti.



MD Anderson Lösemi Hastanesi ve Turin Üniversitesi'nden gelen uzmanların çok önemli mesajlar verdiğine dikkati çeken Dinçer, "Kronik myleoid lösemi, myelofibroz, myelodisplastik sendrom, akut lösemi, kronik lenfoblastik lösemi" gibi kan kanserlerinin tedavisindeki yeniliklerin, yeni ilaç uygulamalarıyla çeşitli hasta gruplarında elde edilen ilk sonuçların

açıklandığını söyledi.



Öncelikle lösemi tedavisinde yeni ilaçların çok başarılı sonuçlar verdiğini kaydeden Dinçer, "Kan kanserlerinin tedavi protokollerini hazırlayan ve hazırladıkları protokoller dünyaca kabul edilen bilim adamları ilaçların yakında piyasaya çıkacağını müjdelediler. İlaç tedavisiyle lösemiler yüzde 80-90 iyileşecek, bu ilaçlarla kemik iliği nakline yakın sonuçlar alınacak. Lösemi

tedavisinde kemik iliği kök hücre nakli azalacak, daha farklı hastalıklara kemik iliği nakli yapılacak. En önemli sonuç ise löseminin iyileştirilebilen bir hastalık olduğunun ortaya çıkması" dedi.



Amerika'da lösemi tedavisinde kullanılan ilaçların bir yıl içinde Türkiye'ye de geleceğini söyleyen Dinçer, eskiden kan kanserlerinde ilaçla tedavide başarının yüzde 20-30 düzeyinde olduğunu dile getirdi.



Kemik iliği naklinde başarı oranının bugün yüzde 60'lara çıktığını dile getiren Süleyman Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni ilaçlarla kemik iliği nakline gidecek hastalar daha iyi olacak, iyileşme yüzde 80-90'lara ulaşacak. Yani kemik iliği kök hücre nakilinde de daha başarılı sonuçlar alınacak, iyileşme yüzde 80-90'lara ulaşacak. Kemik iliği kök hücre naklinde de daha başarılı sonuçlar alınacak. CML-CLL dediğimiz kan kanserlerinde önceleri hastaların yüzde 99'u nakle giderdi, şimdi bu oranlar yüzde 10-20'lere düştü. Nakil ihtiyacı olan hastaların da artık kemik iliği nakline daha iyi şartlarda gideceğine inanıyoruz."



Süleyman Dinçer, dernek olarak löseminin ilaçla tedavisi konusunda protokol yaptıklarını, 1 yıl içinde Türkiye'ye de ilaçların gelmesini amaçladıklarını ifade etti.



Hastanede lösemi tedavisi gören ve nakil sonrası sağlığına kavuşan Hatice Doğan da ilaçla tedavi yönteminin umut verici olduğunu kaydetti.