Memene dokunmaktan korkma!

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Ekim ayı, ‘meme kanseri bilinçlendirme’ ayı. Bu kanser türü kadınlarda en sık görülen kanser türü. Ama erken teşhis ile tedavisi artık mümkün! Bu nedenle düzenli kontrollerinizi yaptırmanız şart. 35 yaşından sonra yılda en az bir defa mamografi çektirmek ve her ay düzenli olarak kendi memenizi kontrol etmek alacağınız ilk tedbirler olmalı…

KENDİ KENDİNE MUAYENE

Ayna karşısında gözle ve elle, özellikle duşta sabunluyken elle yapın.



GÖZLE MUAYENE

Ayna karşısına geçerek meme başında bilinenin dışında değişiklik, çekilme, meme başının pullanması ya da egzama benzeri kızarması, ciltte çekilme ve çukurluk, daha önce fark

edilmemiş şişlik, portakal kabuğu görüntüsü ve bazen de anormal dolgunluk hissi olup olmadığına bakılması gerekiyor.



ELLE MUAYENE-AYAKTA

Sağ elle sol meme ve sol elle sağ meme göğüs duvarına sıkıştırılarak, ayrıca memeyi alttan ve üstten iki el arasında sıkıştırarak yapılması gerekiyor. Duşta sabunluyken bunu yapmak daha sağlıklı sonuç veriyor.



ELLE MUAYENE-YATARAK

Yine göğsü, göğüs duvarı ile el arasında sıkıştırarak herhangi bir anormal oluşum olup olmadığı kontrol ediliyor.



KİTLE FARK EDİLİRSE NE YAPMALI?

Ele gelen her türlü büyük ve küçük kitlenin mutlaka doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.