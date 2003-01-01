Sağlık dostu öneriler

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Obezitenin tedavisi ve kanserin önlenmesine yönelik çalışmalarıyla ünlü Prof. Dr. David Heber, geçtiğimiz ay Türkiye’deydi.

“Amerika’daki En İyi Doktorlar” ve “Amerika’da Kim Kimdir?” listelerinde yer alan Prof. Dr. David Heber ile sağlıklı beslenme üzerine konuştuk…



Yazı: Burçin Öztınaz



Herbalife’ın Global Beslenme ve Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. David Heber, Herbalife Türkiye’nin 15. yılı nedeniyle Türkiye’ydi. Heber’in ana araştırma konuları obezitenin tedavisi, kanserin önlenmesi ve tedavisine yönelik beslenme… “Sağlıklı Bir Kalp İçin Doğal Tarifler”, “Kararlılık Diyeti”, “Diyetiniz Ne Renk?” ve “L.A Formu Diyeti” adlı 4 kitabı bulunan Heber, sorularımızı yanıtladı.



Herbalife ile nasıl bir işbirliği içindesiniz?

Yaklaşık 30 yıldır öğün yerine geçen ürünleri araştırıyorum. Bugün dünyada tüketilen 3 öğün yerine geçen ürünün bir tanesi Herbalife’ın ürünü. 2003 yılından beri Herbalife’ın öğün yerine geçen ürünlerini de içeren beslenme felsefesine yardımcı oluyorum. Herbalife’ın bütün dünyadaki distribütörlerine eğitimler veriyorum.



“Diyetiniz Ne Renk?” kitabınız 11 dile çevrildi… Bu renk gruplarından kısaca bahseder misiniz?

Ben yiyecekleri renklerine göre 7 gruba ayırdım. Her bir renk doğal olarak ortaya çıkan kimyasalları temsil ediyor. Bunlar vücudun farklı yerlerine gidiyorlar ve farklı etkiler yapıyorlar. Mesela ıspanaktaki yeşil renk gözün arka tarafına giderek körlüğü engelliyor. Ya da havuçtaki portakal renk cilt üzerinde etkili oluyor ve cildi ultraviyole ışınlarına karşı koruyor. Beta karoten var havucun içinde çünkü. Farklı renkler, vücudun farklı bölgelerine ait. Dometisin rengi olan kırmızı erkeklerde prostat bezi üzerinde etkili, kadınlarda da meme dokusu üzerinde… Bunlar sadece birkaç örnek ama neticede sebze ve meyvelerin içinde yüzbinlerce farklı kimyevi madde var. Bu, araştırma yapmak için çok enteresan bir alan.



Araştırmalarınız özellikle obezitenin ve kanserin önlenmesi üzerine… Seçiminizi neden bu yönde yaptınız?

Her zaman kanserin vücutta yarattığı etkiyi enteresan bulmuşumdur çünkü yeteri kadar besin aldıkları halde kanser hastaları kilo alamazlar. Los Angeles’ın bir bölgesinde devletin finanse ettiği bir hastanenin bir ünitesinde görev yapıyordum ve kanser hastalarına bakıyorduk. Fakat tam bizim tedavi gerçekleştireceğimiz kanser aşamasında kanser hastaları bulamıyorduk. O dönemde bu konuyla ilgilenmeye başladım ve araştırmalarım gösterdi ki obezite ve diyabet, kanser için risk faktörü oluşturuyor. Dolayısıyla ben de sadece kanserli hastaların nasıl besleneceği konusunun ötesine geçip ‘kanser acaba nasıl önlenebilir’ konusunda araştırma yapmaya karar verdim. İnsan bedeni aç kalmaya ve yetersiz beslenmeye karşı korunaklı, buna adapte olmuş durumdayız çünkü 50 bin yıl boyunca yeterli besin alamadık ama son birkaç yüzyıldır da tam tersine, çok fazla besin tüketiyoruz. Üstelik de yanlış besinler tüketiyoruz. O yüzden de şimdi obezitede artış var. Şu anda insanlık tarihinde ilk kez olarak dünyada kilo fazlası olan insanların sayısı kilosu az oranlara göre daha fazla.

