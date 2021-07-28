Son 1 haftada vaka sayısı en çok artan 5 belli oldu

Türkiye genelinde 17-23 Temmuz’da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43 oldu. Her üç büyükşehirde de artış var. Bakanlığın 10-17 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de ise 24,46'ydı.

Koca, ilk paylaşımında “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız” dedi.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/L8lOdq94Vx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri de paylaşan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun” dedi.

Siirt bu hafta 100 binde 748,39 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 471,57 olarak kayıtlara geçmişti.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun. pic.twitter.com/AKGe6cV87R — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021



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