Stres hayata negatif yönden bakıp, karamsar bir ruh haline bürünmeye de neden oluyor. Beslenme Danışmanı Dr. Gönül Ateşsaçan, günümüzün en yaygın hastalığı olan stresten kurtulmak için doğal bir reçete veriyor. Bu çay, gerginlik ve sıkıntıdan uzaklaşmanıza yardımcı olacak.
Gerginlik azaltıcı ve sakinleştirici karışım
Malzemeler:
1 yemek kaşığı melisa
1 tutam papatya
6-7 sap taze nane
1 yemek kaşığı esmer şeker
1/2 limon
1 litre su
Hazırlanışı:
Kaynar suda melisa ve papatyayı 4-5 dakika demleyin. İçine şeker ekleyip, ılınınca limonun suyunu ve kabuğunu ilave edin. Taze nane yaprağı ile süsleyerek servis edin.