İnsan sağlığının en önemli konularından birisi tansiyon düşmesidir. Her baş dönmesini yorgunluğa ya da başka bir şeye bağlamak hepimizin doğasında var aslında.

Baş dönmesi yaşıyorsanız eğer, tansiyonunuz düşmüş olabilir demektir. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey düz bir zemine uzanmak olmalı. Tansiyon düşmesi başlı başına bir hastalığın habercisi olabildiği gibi birçok hastalığın belirtileri arasında da yer almaktadır.



Tansiyon düşmesi nedenleri

Susuzluk, uzun süre açlık tansiyon düşmesinin başlıca sebepleri arasındadır. Vücudun terle attığı suyun tekrar vücuda alınmaması tansiyon düşüklüğünün ana sebeplerindendir. Böyle bir durumda vücudunuz size sinyal verir ve tansiyonunuz düşer. Bu durum yaz aylarında daha çok yaşanır. Bunun yanında yüksek kardiyo egzersizleri yapıyorsanız eğer bu da tansiyon düşmesine sebep olur. Ateş, mide bulantısı gibi hastalık geçiyorsanız bunlarda tansiyonunuz düşmesine neden olan durumlardandır.



Hamilelikte tansiyon düşmesi

Hamilelikte görülen bu durum yüksek tansiyon kadar tehlikeli bir durum oluşturmaz. Hamilelik döneminde sık görülen bir durum olan tansiyon düşmesi hemen her hamilenin başına gelebilir. Hamileyken tansiyon düşmesinin sebebi olmayabilir. Vücudun değişimi sırasında oluşan bir durumdur. Hamileliğin ilk aylarında daha sık görülmesinin sebebi ise bulantı ve kusmadan dolayı oluşuyor olmasıdır. Beslenme durumundaki bu değişiklik tansiyon düşüklüğüne yol açar. Bu durum başınıza sık geliyorsa doktorunuzla mutlaka paylaşmalısınız.



Ciddi bir kan kaybı durumunda kan basıncının aniden düşmesi de tansiyon düşmesine sebep olur.B12 vitamininin düşmesi yetersiz beslenmeyi gösterdiğinden tansiyon sorunu yaşamanıza neden olur. Tansiyon düşüklüğünde diğer önemli bir konu ise küçük tansiyonun değil ama büyük tansiyonun çok düşmesidir. Tansiyon ölçülerinde 9-10 sınır olarak kabul edilir.







Tansiyon düşüklüğü nasıl anlaşır;

Aşağıdaki durumları yaşadığınız zaman tansiyon düşmesi ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsunuz demektir.

• Baş dönmesi veya sersemlik hissi

• Bayılma (senkop)

• Konsantrasyon eksikliği

• Bulanık görme

• Mide bulantısı

• Soğuk terleme, soğu cilt

• Hızlı nefes alıp verme

• Yorgunluk

• Depresyon

• Susuzluk



Sürekli tansiyon düşmesi nedenleri

Sürekli tansiyon düşmesi ise, aşağıdaki belirtileri daha sık yaşamanıza neden olabilir. Bu durumda bir doktora görünmenizde fayda olacaktır.



• Otururken ya da yatarken kalkınca görülen ani düşüşler tehlikeli olabilir. Bu düşüşler, beyne yeterince kan gitmemesine dolaysıyla göz kararması, baş dönmesi hatta bayılmaya yol açabiliyor.



• Bulantı, gözlerde karıncalanma, konsantrasyon bozukluğu olabilir.



• Kalbe gelen kanın yetersizliği nedeniyle düşük tansiyon, bazen nefes darlığı ve göğüste hafif bir ağrıyla sonuçlanabilir.



• Tansiyon çok düşükse, etkilenecek ilk organ beyindir ve beyinde hasar meydana gelebilir. Bu durumda acil olarak yanınızda bulunan kişiden yardım istemelisiniz.



• Bu arada vücut mekanizması kan basıncını yükseltmeye çalışıyor olduğundan, başka hasarlar da meydana gelebilir. Mesela atar damarlar eller ve ayaklara kan akışını kısıtladığında, bu bölgeler soğumaya ve morarmaya başlar.



Tansiyon düşmesi nasıl geçer

Tansiyon düşüklüğünü ölçüp anladığınız zaman tuzlu bir ayran tüketmeniz size iyi gelebilir. Tuzun içerisinde bulunan sodyum tansiyonunuzu normal haline geri çevirecektir. Sodyum özellikle yaşlılarda sorun yaratabilir. Bu nedenden dolayı öncelikle doktorunuza görünmenizde fayda olacaktır.Tansiyon düşüklüğü sırasında ilk tüketmeniz gereken şey, elbette hayat kaynağı olan sudur. Ayrıca düzenli olarak su tüketmek tansiyonunuzun devamlı dengede kalmasına yardımcı olacaktır. Fesleğen sayesinde vücudun kaybettiği C vitaminini alarak ve tansiyonunuzun dengelenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunun yanında zihinsel faaliyetleri harekete geçirmiş olursunuz.



Kahve ve çikolata düşük olan tansiyonunuzun geçici olarak yükselmesine yardımcı olur. Bunu sık sık yaparsanız kafeinin vücuda başka zararları olabilir. Bu durumda ilk yapmanız gereken geçici çözüm ile tansiyonunuzu normale getirmek ve doktorunuza gitmek olmalıdır.



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