Aromatik kokusu sayesinde herkesi kendine çeken tarçının birçok faydası vardır.

Sadece kokusu sayesinde değil, faydaları ile de mutfağımızın vazgeçilmez bir baharatıdır. Faydaları saymakla bitmeyecek olan Tarçın’ın son yıllarda önemi daha da çok anlaşılmıştır. Mesela, İçtiğimiz çayların içine şeker olarak tarçın koyarız hatta normal içtiğimiz suyun içerisine bile tarçın koyarak tarçınlı su yaparız. Yaptığımız bu tarçınlı su sayesinde vücudumuza birçok faydası olduğunu görürüz. Peki Tarçınlı Su Zayıflatır mı?



Yemeklerden önce tükettiğiniz takdirde tarçınlı su zayıflatır. Yatmadan önce tarçınlı suyu tüketmenizde büyük fayda vardır. Tarçın alırken koklayarak almaya özen göstermelisiniz. Uzun süre beklemiş olan tarçının faydası olmayabilir. Güvenilir bir yerden almanız tarçından fayda sağlamak adına önemlidir. Pratik bir yöntem olan tarçınlı su ile zayıflama son yıllarda çok fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Yorulmadan hazırlanıyor oluşu ve uzun süre tüketilmesi en büyük artısıdır. Zayıflamak tabi ki sadece tarçınlı su içmekle mümkün olamaz. Bunun yanında tükettikleriniz de çok önemlidir.



Tarçınlı su zayıflatmasının sebeplerinden biri de, tokluk hissi vermesidir. Bu his sayesinde uzun süre yemek yeme ihtiyacı duymayabilirsiniz. Aynı zamanda vücut şeker ihtiyacını karşıladığı için tatlı yeme isteğinizi de bir nebze bastıracaktır. Böylece tarçınlı su içerek zayıflamaya başlayacaksınız.



Tarçınlı su tarifi

Günlük içtiğiniz suyun içerisine 5-6 adet çubuk tarçın ya da 1 kaşık toz tarçın koyduğunuz zaman, kan şekeriniz düzenlenmiş ve zayıflama süreciniz başlamış olur. Daha da etkili olmasını istiyorsanız bu suyu kaynatın ve soğumasını bekleyip tüketin.



• 250 ml su

• 1 tatlı kaşığı Tarçın



Bu karışımı kaynatıp tüketebilirsiniz. Sabah aç karnına ve yatmadan önce tüketilmesi daha etkilidir. 15 gün boyunca aralıksız bu karışımı denediğiniz zaman, vücudunuzdaki yağlarda büyük oranda azalma göreceksiniz. Eğer tarçına alerjiniz varsa kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Zayıflamak için doğal yolları seçiyorsanız bu yöntemi denemeden geçmeyin. Bu yöntem sayesinde kilolarınıza elveda diyeceksiniz.



Tarçınlı limonlu su zayıflatır mı?

Uzun süredir kilo vermeyi planlıyor ve zayıflayamıyorsanız eğer henüz bu sudan içmemişsiniz demektir. Tarçınlı limonlu su sayesinde 1 hafta içinde 4 kilo vermeniz mümkün. Bu su sayesine hem sağlıklı kilo vermiş hem de yağlarınıza elveda demiş olursunuz. Tarçınlı limonlu su vücuttaki toksinlerden sizi kurtararak yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermenizi çabuklaştırır. Tarçınlı limon su karışımı vücudunuzu alkalileştirip sizi daha iyi yağ yakmaya teşvik edecektir. Tarçınlı limonlu su aynı zamanda sindirim sistemi için çok önemli bir içecektir.







Tarçınlı limonlu su kürü için gerekli malzemeler;

• Bir bardak sıcak su

• 1 limonun suyu

• 1 tatlı kaşığı tarçın



Limonu ve tarçını karıştırıp suyun içine ekleyip karıştırın ve sabahları aç karnına tüketin.



Tarçınlı suyun faydaları

Faydası saymakla bitmeyecek olan tarçının vücudumuz için önemi büyüktür.



• Her gün 1 bardak tarçınlı su kötü kolesterolü düşürür.

• Tip 2 diyabet hastalarında insülin üretimini arttırarak kan şekerini düşürür.

• Tarçın lösemi ve kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltabilir.

• Kanın pıhtılaşmasını önleyici özelliği vardır.

• Tarçın su kokusu ile hafızayı güçlendirir.

• Strese bağlı baş ağrısı ve migrene iyi gelir.

• Kan şekerini dengeleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

• Tarçın yağı kokuya neden olan bakterileri öldürür.

• Serbest radikallerle savaşarak kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır.

• Tarçın çayı veya tarçınlı su ile osteoporoza bağlı ağrılarınızı hafifletir.

• Tarçınlı su “huzursuz bağırsak sendromu” olarak adlandırılan sindirim sistemi rahatsızlığına iyi gelir.

• Tarçın çayı veya tarçınlı su anti bakteriyel özelliği ile ağız hijyeni sağlayarak diş çürüklerini geciktirir ve dişeti sağlığını korur.

• Tarçınlı su yağı boğaz ağrısına ve kuru öksürüğe iyi gelir.

• Kan dolaşımını arttırır.

• Yüksek manganez içeriğiyle adet öncesi sendromuna ve adet kramplarına iyi gelir.



Sularınızın içerisine tarçın ilave ederek hayatınızda sorun olabilecek birçok hastalığı da önlemiş olursunuz.