Uykusuzluğun suçlusu Ay değil!

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Ay aklandı! Uyku sorunlarının suçlusunun Ay olmadığı ortaya çıktı.

Yaygın görüşün aksine Ay'ın uykuyu etkilemediği belirlendi. Almanya'da yapılan ve sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlanan bir araştırma, Ay'ın evrelerinin uyku kalitesine etkisinin olmadığını gösterdi.



Daha önce yapılan bazı araştırmalar dolunay zamanında birçok kişinin uykusuzluktan yakındığını gösterse de bazıları Ay'ın bu evresinde kişilerin daha rahat uyuduğunu öne sürüyordu.

Ancak Alman bilim adamları, söz konusu araştırmalara katılanların sayısının azlığı (en fazla 50 kişi olması), çalışmanın süresinin kısalığı gibi nedenlerden ötürü "gerçeği" bulmak için kolları sıvadı.



Münih'deki Max Planck Psikiyatri Enstitüsü'nden bilim adamlarının geniş çaplı araştırması uyku sorunlarının suçlusunun Ay olmadığını ortaya koydu. 1265 kişinin katılımıyla 2097 gece yapılan araştırmaya imza atanlardan Martin Dresler, Ay'ın evreleri ve uyku kalitesi arasında bağlantı bulamadıklarını, uykusuzluğun nedeninin Ay olmadığı sonucuna vardıklarını vurguladı.



Bilim adamları ayrıca aralarında çok sayıda katılımcıyla 54 yıl boyunca yapılan bir çalışmanın da bulunduğu daha önce yapılan bazı araştırmalarda, uyku ve Ay arasında bağlantı olmadığının belirlendiğini ancak bu sonuçların "ilgi uyandırmayacağı düşüncesiyle" yayımlanmadığını da belirtti.