Uykusuzluk beyin hücrelerini öldürüyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uykusuzluğun farelerde beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı.

Uykusuzluğun sanılandan çok daha ciddi sorunlara yol açabileceği ve beyin hücrelerini etkilediği ortaya çıktı.



Sonuçları ''Journal of Neuroscience'' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, uzun süre uykusuz kalan farelerin bir takım beyin hücrelerinin yüzde 25'inin öldüğü gözlendi.



Araştırma çerçevesinde, laboratuvar ortamında, fareler, modern yaşamda gece vardiyaları ve uzun çalışma saatlerinin neden olduğu türde uykusuzluk çekmeleri için uyanık tutuldu.



Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir ekip, uykusuz kalan farelerde, beyni alarmda tutan hücreleri inceledi ve gece vardiyasında çalışanlarınkine benzer bir uyku düzenine tabii tutulan hayvanların beyin sapındaki hücrelerin yüzde 25'inin kaybolduğu gözlendi.



Bu durumun insanlar için de geçerli olup olmadığının anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilirken, bilim adamları, ileride beyni uykusuzluğun yan etkilerinden koruyacak bir ilacın geliştirilebileceğini düşünüyor.